JawaPos.com - Hampir satu dari enam pekerja asing di Israel masih berada di wilayah entitas tersebut dengan visa yang telah kedaluwarsa. Ihwal hal ini berdasarkan laporan statistik Otoritas Kependudukan dan Imigrasi Israel yang ditelaah oleh RIA Novosti.

Dilansir dari Antara, Senin (23/11), hingga 30 September 2026, otoritas tersebut mencatat lebih dari 226.000 pekerja asing di Israel memiliki visa yang masih berlaku, sementara lebih dari 46.000 lainnya memiliki dokumen keimigrasian yang telah kedaluwarsa.

Jumlah terbesar pekerja asing, baik yang berstatus legal maupun ilegal, bekerja di sejumlah sektor, antara lain konstruksi sebanyak 90.000 orang, perawatan di rumah sebanyak 84.000 orang, pertanian 51.000 orang, perdagangan eceran dan jasa 15.000 orang, serta industri 9.000 orang.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa selama Januari hingga September tahun ini, hampir 4.000 warga negara asing yang tinggal dan bekerja tanpa visa yang masih berlaku telah meninggalkan Israel setelah mendapat instruksi resmi dari pihak berwenang.

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Sejumlah pekerja asing di salah satu jaringan ritel Israel mengatakan kepada RIA Novosti bahwa dalam beberapa bulan terakhir, pihak berwenang menolak memperpanjang visa kerja banyak pekerja asing.