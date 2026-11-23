OKI Peringatkan Bahaya Terorisme Terorganisir Pemukim Israel di Tepi Barat
Seorang pemukim Israel menodongkan senjata di tengah bentrokan dengan warga Palestina yang memanen zaitun di Abu Falah dekat Ramallah di Tepi Barat yang diduduki Israel, 16 Oktober 2026. (REUTERS/Ammar Awad)
JawaPos.com - Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperingatkan bahaya terorisme terorganisir yang dilakukan oleh sejumlah pemukim ekstremis yang dikawal ketat pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.
Atas aksi pendudukan ini, OKI mengutuk keras serangan teroris yang menyasar sejumlah desa di Palestina termasuk Kafr Malik, Deir Abu Mash'al, dan Deir Al-Sudan di wilayah Ramallah dan Al-Bireh pada Ahad (22/11) pagi.
Sejumlah serangan itu mencakup pembakaran kendaraan, penghancuran bangunan, penyitaan properti, serta coretan dengan slogan-slogan rasis.
OKI menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan perang yang menuntut pertanggungjawaban.
Pihaknya menegaskan bahwa serangan brutal itu merupakan bagian dari kebijakan sistematis otoritas penjajah Israel yang mencakup permukiman kolonial, aneksasi, pembersihan etnis, dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina serta perampasan tanah, situs suci dan properti mereka.
Kebijakan itu dinilai sebagai pelanggaran terbuka terhadap prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.
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OKI kembali menyerukan kepada komunitas internasional, terutama Dewan Keamanan PBB, agar mengambil tindakan tegas melawan kebijakan pemukiman kolonial ilegal Israel, memberikan perlindungan internasional bagi rakyat Palestina, serta memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap rakyat Palestina dimintai pertanggungjawaban di hadapan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) demi mengakhiri impunitas.
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