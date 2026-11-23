JawaPos.com - Sekretariat Jenderal Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) memperingatkan bahaya terorisme terorganisir yang dilakukan oleh sejumlah pemukim ekstremis yang dikawal ketat pasukan pendudukan Israel di Tepi Barat yang diduduki.

Atas aksi pendudukan ini, OKI mengutuk keras serangan teroris yang menyasar sejumlah desa di Palestina termasuk Kafr Malik, Deir Abu Mash'al, dan Deir Al-Sudan di wilayah Ramallah dan Al-Bireh pada Ahad (22/11) pagi.

Sejumlah serangan itu mencakup pembakaran kendaraan, penghancuran bangunan, penyitaan properti, serta coretan dengan slogan-slogan rasis.

OKI menyebut tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan perang yang menuntut pertanggungjawaban.

Pihaknya menegaskan bahwa serangan brutal itu merupakan bagian dari kebijakan sistematis otoritas penjajah Israel yang mencakup permukiman kolonial, aneksasi, pembersihan etnis, dan pengusiran paksa terhadap rakyat Palestina serta perampasan tanah, situs suci dan properti mereka.

Kebijakan itu dinilai sebagai pelanggaran terbuka terhadap prinsip hukum internasional dan resolusi PBB yang relevan.