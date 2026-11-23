JawaPos.com - Pemimpin Korea Utara (Korut) Kim Jong Un mengatakan, negaranya siap mempererat hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara yang menghormati kedaulatannya. Hal itu dia sampaikan Kim saat menerima surat kepercayaan dari duta besar baru 10 negara, termasuk Brasil, India, Rusia, Swedia, dan Vietnam.

Kim pun kembali menyinggung Presiden AS Donald Trump yang gagal bertemu dengannya.

Korut, kata Kim, "siap memperkuat hubungan persahabatan dan kerja sama dengan semua negara lain yang menghormati kedaulatan negara kami dan bersikap bersahabat terhadap kami, berdasarkan prinsip saling menghormati, kesetaraan, dan keuntungan bersama."

"Selama masih ada kekuatan yang mengutamakan kepentingan sepihak mereka di atas hukum internasional, secara serius melanggar kedaulatan dan kepentingan keamanan negara lain, serta memaksakan pandangan nilai mereka yang sempit kepada negara lain, maka perdamaian sejati tidak akan pernah dapat terwujud di bumi," kata Kim, dilaporkan Kantor Berita Korut, KCNA, dilansir dari Antara, Senin (23/11)

Pyongyang selama ini mendesak Washington untuk tidak memusuhi Korea Utara.

Trump sebelumnya menyatakan kesiapannya untuk bertemu Kim saat melakukan kunjungan ke China pekan lalu dalam rangka menghadiri KTT Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Trump bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam pertemuan trilateral pertama yang melibatkan ketiga negara tersebut.

Namun, pertemuan Trump-Kim tidak terwujud karena Korut mengajukan sejumlah persyaratan yang dinilai tidak dapat diterima Washington, demikian laporan The Wall Street Journal pada Sabtu (21/11).

Artikel yang mengutip sejumlah pihak yang mengetahui pembahasan tersebut tidak mengungkapkan persyaratan yang diajukan.

Kedua pihak disebut sempat menjajaki kemungkinan pertemuan dalam "upaya tergesa-gesa pada menit-menit terakhir".

Setelah Partai Republik mengalami kekalahan telak pada pemilu paruh waktu awal November, Trump semakin mengalihkan perhatian ke kebijakan luar negeri.

Laporan itu menyebut bahwa Trump yang berupaya meraih pencapaian besar di dunia internasional untuk memperkuat warisannya telah mendorong para ajudan untuk mengupayakan pertemuan dengan Kim.

Sejumlah gagasan yang dibahas pejabat AS untuk membuka jalan bagi pertemuan keempat kedua pemimpin tersebut antara lain mengakhiri secara resmi Perang Korea 1950-1953 yang berakhir dengan gencatan senjata tanpa perjanjian damai.

Gagasan lainnya adalah mengeluarkan pernyataan yang tidak secara resmi mengakui Korut sebagai negara pemilik senjata nuklir, tetapi juga tidak menyerukan pembongkaran program nuklirnya, menurut WSJ.

Washington, sebaliknya, berharap dapat mengupayakan pembatasan uji coba nuklir dan rudal serta kemungkinan membuka kantor penghubung, menurut laporan tersebut.

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Kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik, sehingga diplomat mereka menghadapi kesulitan untuk menjaga komunikasi secara berkelanjutan.

Perundingan Washington dengan Pyongyang sebelumnya berfokus pada denuklirisasi. Diplomat AS, Jepang, dan Korea Selatan berulang kali menegaskan "komitmen teguh" mereka terhadap denuklirisasi Korea Utara secara menyeluruh.