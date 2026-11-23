JawaPos.com - Paolo Bulgari, pengusaha sekaligus desainer perhiasan asal Italia yang berperan besar membawa bisnis keluarganya menjadi salah satu merek barang mewah paling dikenal di dunia, meninggal dunia pada usia 89 tahun di Roma. Kepergiannya menandai berakhirnya perjalanan salah satu tokoh penting dalam industri perhiasan mewah yang identik dengan desain khas Italia.

Kabar meninggalnya Paolo disampaikan pihak keluarga pada Sabtu (21/11). Keluarga mengenangnya sebagai sosok pengusaha dengan kemanusiaan mendalam dan kecintaan besar terhadap Italia. Dalam pernyataan yang dikutip media setempat, keluarga menyebut Paolo sebagai "perancang perhiasan terbesar pada zaman kita." Pernyataan ini juga menggambarkan kontribusinya dalam memperkenalkan identitas Italia kepada dunia melalui karya dan perjalanan bisnisnya.

Dilansir dari ABC News, Senin (23/11), Paolo menjabat sebagai Chairman Bvlgari Group sejak 1984. Di bawah kepemimpinannya, perusahaan keluarga tersebut memperluas jangkauan internasional dan memperkuat posisinya di pasar barang mewah. Perhiasan Bvlgari kemudian menjadi pilihan sejumlah selebritas Hollywood, tokoh kerajaan, hingga figur publik dunia, termasuk Diana, Putri Wales.

Bvlgari turut menyampaikan penghormatan melalui unggahan di media sosial. Perusahaan menggambarkan Paolo sebagai sosok dengan jiwa kreatif yang kuat, sekaligus ahli dalam memahami batu mulia.

"Paolo Bulgari mulai bekerja bersama ayahnya pada 1960, dengan mengkhususkan diri pada pengetahuan tentang batu-batu berharga. Ia merupakan salah satu pakar terkemuka dunia dalam bidang tersebut," tulis perusahaan.

Dalam pernyataan yang sama, Bvlgari menyoroti dedikasi Paolo terhadap pekerjaannya serta perannya dalam mengembangkan kemampuan para desainer muda. Perusahaan menyebut kontribusinya telah meninggalkan jejak mendalam dalam industri perhiasan.

"Terima kasih, Tuan Paolo. Warisan Anda sebagai sumber inspirasi kreatif yang cemerlang akan terus menginspirasi generasi mendatang," demikian penghormatan Bvlgari.

Perjalanan keluarga Bulgari di industri perhiasan bermula dari kakek Paolo, Sotirios Voulgaris, seorang perajin perak asal Yunani. Berasal dari Paramythia, sebuah desa pegunungan di wilayah Epirus, Yunani barat laut, Sotirios meninggalkan negaranya setelah melarikan diri dari kekuasaan Ottoman. Ia kemudian menetap di Napoli sebelum membuka toko perhiasan di Roma pada akhir abad ke-19. Setelah menetap di Italia, ia menyesuaikan nama keluarganya menjadi Bulgari.

Paolo bergabung dengan bisnis keluarga tidak lama setelah menyelesaikan pendidikan. Ia mulai bekerja bersama ayahnya pada 1960 dan mendalami batu mulia hingga dikenal sebagai salah satu ahli terkemuka di bidang tersebut. Bersama saudaranya, Nicola, serta keponakannya, Francesco Trapani, ia turut mengembangkan perusahaan menjadi kelompok bisnis mewah dengan jangkauan internasional.

Salah satu pembeda utama Bvlgari terletak pada pendekatan desainnya. Berbeda dari estetika perhiasan Paris yang cenderung mengutamakan tampilan halus dan ringan, keluarga Bulgari memilih batu permata berukuran mencolok, emas kuning dengan warna kaya, proporsi besar, serta perpaduan warna yang tidak biasa. Identitas visual tersebut membantu merek ini membangun karakter tersendiri di pasar global.

Ekspansi perusahaan juga tidak berhenti pada perhiasan. Bvlgari mengembangkan lini produk ke jam tangan, parfum, barang berbahan kulit, hingga bisnis perhotelan. Kreasi rumah mode tersebut dikenakan berbagai bintang dunia, antara lain Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Ingrid Bergman, Sophia Loren, Anne Hathaway, Zendaya, dan Rihanna. Paolo bahkan pernah terlihat bersama musisi David Bowie dan istrinya, Iman, dalam sebuah acara di Versailles, Prancis, pada September 1991.

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Pada 2011, keluarga Bulgari menjual saham pengendali perusahaan kepada kelompok barang mewah asal Prancis, LVMH, melalui transaksi senilai sekitar 3,7 miliar euro atau setara Rp74,2 triliun berdasarkan kurs indikatif Rp20.060 per euro pada 23 November 2026. Kesepakatan tersebut mengakhiri kendali langsung keluarga atas perusahaan yang telah mereka bangun selama lebih dari satu abad. Meski demikian, Paolo tetap dikenang sebagai salah satu tokoh utama di balik keberhasilan merek tersebut.

Chairman sekaligus CEO LVMH Bernard Arnault turut menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Bulgari dan seluruh karyawan perusahaan. Ia menyebut Paolo sebagai arsitek penting kesuksesan merek tersebut, sekaligus sosok yang menjaga semangat Italia dan akar sejarah Roma dalam identitas Bvlgari.

"Sepanjang hidupnya, ia menjadi salah satu tokoh utama di balik keberhasilan merek ini, sekaligus mempertahankan dan merepresentasikan semangat Italia serta warisan Roma yang begitu kuat dari rumah perhiasan istimewa kami," kata Arnault dalam pernyataannya kepada BBC.

Di luar industri barang mewah, Paolo juga memberikan perhatian pada persoalan pendidikan dan kesempatan kerja bagi generasi muda. Pada 2019, ia bersama istrinya mendirikan Paolo Bulgari Foundation. Yayasan tersebut dibentuk untuk mendukung akses pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja bagi anak-anak muda di kawasan pinggiran Roma yang menghadapi keterbatasan sosial dan ekonomi.