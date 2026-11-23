JawaPos.com - Anak-anak penderita diabetes di Jalur Gaza menghadapi ancaman serius akibat semakin langkanya persediaan insulin dan alat pemeriksa gula darah. Blokade Israel, melonjaknya harga obat, serta terbatasnya akses layanan kesehatan membuat keluarga kesulitan mendapatkan pengobatan yang dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa anak-anak mereka.

Salah satu kasus dialami Amir, bocah berusia sembilan tahun yang menderita diabetes tipe 1. Dia harus dilarikan ke rumah sakit di Kota Gaza setelah mengalami muntah berulang dan sakit perut hebat.

Dokter kemudian memasukkannya ke ruang perawatan intensif setelah menemukan penumpukan asam berbahaya dalam darahnya akibat komplikasi yang berkaitan dengan gangguan pengendalian insulin.

Ibu Amir, Nahawand, mengatakan kejadian tersebut merupakan dampak paling mengkhawatirkan dari perjuangannya mencari insulin untuk menjaga kondisi anaknya tetap stabil.

Amir didiagnosis menderita diabetes tipe 1 ketika berusia satu tahun. Sejak saat itu, Nahawand harus memantau kadar gula darah anaknya sepanjang hari dan menyesuaikan dosis insulin berdasarkan hasil pemeriksaan serta makanan yang dikonsumsi.

Namun, memenuhi kebutuhan pengobatan tersebut semakin sulit karena harga insulin melonjak. Suaminya juga kehilangan pekerjaan sehingga keluarga mereka tidak lagi memiliki penghasilan tetap.

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Nahawand, yang berusia 39 tahun, mengaku sempat berbulan-bulan tidak menemukan insulin di Kota Gaza. Dia akhirnya mendapatkan persediaan obat yang dibawa dari Khan Younis, Gaza selatan. Namun, obat tersebut ternyata sudah kedaluwarsa.

"Saya tidak mampu membelinya. Saya benar-benar tidak bisa membeli insulin untuk anak saya," kata Nahawand kepada Al Jazeera.

Sebelum perang, satu pena insulin dijual dengan harga 25 hingga 30 shekel Israel atau sekitar USD 7,62 hingga USD 9,17. Obat tersebut bahkan bisa diperoleh secara gratis melalui klinik dan organisasi bantuan. Kini, harganya melonjak menjadi 50 hingga 80 shekel atau sekitar USD 15,29 hingga USD 24,46.

Nahawand harus memeriksa kadar gula darah Amir sekitar setiap dua jam, termasuk sebelum makan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan makanan yang dikonsumsi, Amir membutuhkan dua hingga tiga suntikan insulin setiap hari.

Masalah tidak berhenti pada ketersediaan insulin. Alat pemeriksa gula darah juga semakin sulit diperoleh. Satu kotak berisi 50 strip pemeriksaan gula darah kini dijual seharga 150 hingga 200 shekel atau sekitar USD 45,87 hingga USD 61,17. Sebelum perang, Nahawand bisa membeli dua kotak dengan harga sekitar 150 shekel.

"Anak-anak kami sudah harus hidup dengan penyakit. Mereka seharusnya tidak perlu mengalami penderitaan seperti ini. Insulin bukanlah sesuatu yang berlebihan untuk diminta," ujarnya.

800 Anak Penderita Diabetes Butuh Bantuan Federasi Diabetes Internasional (IDF) pada Agustus lalu menyatakan keprihatinan mendalam terhadap pembatasan akses insulin dan layanan penting diabetes di Palestina. Organisasi tersebut menilai akses perawatan diabetes di Gaza menghadapi kendala yang sangat berat.

Direktur Eksekutif Haifa Association for Children with Diabetes, Awni Shweikh, mengatakan organisasinya mewakili sekitar 800 anak penderita diabetes di Gaza.

Dia mendesak adanya pasokan darurat berupa pena insulin dan strip pemeriksaan kadar gula darah untuk memenuhi kebutuhan anak-anak tersebut.

Didirikan pada 2012, Haifa merupakan organisasi pertama di Palestina yang secara khusus menangani anak-anak penderita diabetes tipe 1. Sebelum perang, organisasi tersebut menyediakan satu kotak strip pemeriksaan gula darah gratis setiap bulan bagi hingga 700 anak. Mereka juga membantu menyediakan pena insulin, memberikan edukasi kepada keluarga, serta dukungan psikologis.

Bantuan insulin juga diberikan kepada keluarga yang tidak tercakup dalam layanan Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).

Namun, sejak perang di Gaza dimulai pada Oktober 2023, banyak anak kehilangan alat pemantau gula darah. Persediaan pena insulin juga mengalami kekurangan parah sehingga mengancam keselamatan pasien.

"Insulin bukan barang mewah. Ini adalah pengobatan yang menyelamatkan nyawa," kata Shweikh.

Kekurangan persediaan bahkan memaksa sejumlah keluarga menggunakan insulin yang sudah kedaluwarsa. Kondisi tersebut membuat beberapa anak harus dirawat di rumah sakit karena kadar gula darah meningkat secara berbahaya dan mengalami komplikasi berupa penumpukan asam dalam darah.

Ketiadaan strip pemeriksaan gula darah juga menimbulkan persoalan lain. Ketika orang tua berhasil mendapatkan insulin, mereka belum tentu bisa mengukur kadar gula darah anak atau menentukan dosis yang tepat.

Takut Makan karena Kehabisan Insulin Krisis insulin juga dialami Janna, remaja berusia 15 tahun yang tinggal bersama keluarganya di sebuah sekolah penampungan pengungsi Palestina di Jabalia, Gaza utara. Janna didiagnosis menderita diabetes tipe 1 ketika berusia delapan tahun. Dia membutuhkan dua jenis insulin, masing-masing untuk penggunaan pada siang dan malam hari.

Ibunya, Alaa Ghaban, mengatakan kedua jenis obat tersebut tidak boleh dihentikan. Namun, mendapatkan persediaannya menjadi perjuangan setiap hari karena stok semakin sulit ditemukan dan harga terus meningkat.

Salah satu jenis insulin yang sebelumnya dijual sekitar 30 shekel atau USD 9,17 kini mencapai 80 shekel atau USD 24,46.

Tanpa penghasilan tetap, keluarga Alaa juga kesulitan menjangkau organisasi bantuan yang sebelumnya membantu memenuhi kebutuhan pengobatan Janna. Situasi tersebut membuat Janna takut makan karena khawatir tidak memiliki cukup insulin untuk mengendalikan kadar gula darahnya. Dalam empat bulan terakhir, berat badannya turun hingga tujuh kilogram.

"Dia menjadi takut makan karena khawatir ketika bangun nanti tidak akan menemukan insulin," kata Alaa.

Janna bahkan baru-baru ini harus menjalani perawatan di rumah sakit selama delapan hari. Dia mengalami kekurangan gizi dan dehidrasi. Hasil pemeriksaan juga menunjukkan tingginya kadar asam dalam darah serta pembesaran hati.

Dalam kesempatan lain, Alaa pernah mempertaruhkan keselamatannya dengan kembali ke rumah keluarga di tengah gempuran serangan Israel hanya untuk mengambil insulin yang dibutuhkan putrinya.

Persoalan lain muncul ketika keluarga harus menjaga obat tetap dingin. Pemadaman listrik yang terjadi di Gaza membuat penyimpanan insulin menjadi tantangan tersendiri.

"Putri saya terkadang berharap dirinya meninggal karena tidak tahan melihat kami kesulitan dan melihat saya kelelahan," ungkap Alaa.