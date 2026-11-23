JawaPos.com - Fausto Isidro Meza Flores alias El Chapo Isidro merupakan salah satu gembong narkoba paling diburu Amerika Serikat (AS) dan Meksiko. Pria berusia 44 tahun itu diduga memimpin kelompok kriminal Los Mazatlecos yang berbasis di Guasave, negara bagian Sinaloa, Meksiko.

Setelah lebih dari satu dekade menghindari penangkapan, dia akhirnya diringkus pasukan khusus Meksiko dalam operasi yang melibatkan dukungan intelijen AS pada Jumat malam.

Nama Meza Flores masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Pemerintah AS bahkan menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS atau sekitar Rp 80 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan atau penghukumannya.

Dia diduga terlibat dalam jaringan perdagangan narkoba internasional yang memasok berbagai jenis narkotika ke pasar AS, mulai dari heroin, metamfetamin, kokain, fentanyl hingga ganja.

Penangkapan El Chapo Isidro menjadi perhatian karena selama bertahun-tahun dia mampu menghindari kejaran aparat. Bahkan, operasi penangkapannya disebut telah melalui beberapa upaya sebelumnya yang belum berhasil.

Berasal dari Jaringan Kartel Beltran Leyva

Meza Flores diyakini merupakan pemimpin Los Mazatlecos, kelompok kriminal yang beroperasi di Guasave, kawasan pertanian di negara bagian Sinaloa.

Kelompok tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Kartel Beltran Leyva, salah satu organisasi perdagangan narkoba besar di Meksiko. Namun, setelah kartel tersebut mengalami kemunduran dan akhirnya bubar sebagai organisasi terpusat, Los Mazatlecos mulai beroperasi secara independen sejak 2013.

Meski demikian, otoritas Meksiko masih mengaitkan Meza Flores dengan organisasi kriminal Beltran Leyva.

Kementerian Pertahanan Meksiko juga menyebut kelompok tersebut memiliki hubungan aliansi dengan Los Mayos, salah satu faksi yang bersaing dalam Kartel Sinaloa.

Jaringan kriminal yang dipimpin Meza Flores diduga memiliki peran dalam produksi, pengangkutan, dan distribusi narkotika lintas wilayah.

Dalam poster buronannya, FBI menyebut organisasi Meza Flores bertanggung jawab atas kepemilikan, distribusi, serta penyelundupan narkoba dalam jumlah besar ke Amerika Serikat.

Diburu Sejak 2012

Perjalanan hukum Meza Flores di Amerika Serikat dimulai sejak 2012 ketika dia didakwa atas sejumlah pelanggaran terkait perdagangan narkoba.

Pada 2013, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi terhadap dirinya berdasarkan Kingpin Act. Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah AS membekukan aset milik individu maupun jaringan yang terlibat dalam perdagangan narkoba internasional.

Empat tahun kemudian, Departemen Luar Negeri AS melalui Narcotics Rewards Program menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS untuk informasi yang mengarah pada penangkapan atau penghukumannya.

Di Meksiko, dia juga telah lama menjadi target penegakan hukum atas dugaan kejahatan terorganisasi.

Sementara di AS, Meza Flores menghadapi sejumlah dakwaan terkait perdagangan narkoba serta penggunaan dan kepemilikan senjata api.

Jika terbukti bersalah dalam perkara yang memenuhi ketentuan hukuman mati, dia berpotensi menghadapi hukuman mati atau penjara seumur hidup di AS. Namun, ancaman hukuman tersebut tetap bergantung pada dakwaan yang berlaku dan proses hukum yang dijalaninya.

Penangkapan Meza Flores bukan operasi yang dirancang dalam waktu singkat. Militer Meksiko mengungkapkan bahwa persiapan telah dilakukan jauh sebelum pasukan khusus bergerak ke lokasi persembunyiannya.

Operasi tersebut merupakan hasil koordinasi antara pasukan khusus Garda Nasional Meksiko, Angkatan Darat Meksiko, dan badan intelijen AS.

Menurut otoritas Meksiko, informasi mengenai lokasi yang diduga menjadi tempat persembunyian Meza Flores telah dibagikan kepada intelijen AS beberapa pekan sebelum penangkapan.

Laporan The New York Times menyebut badan intelijen AS mengerahkan drone pengintai untuk memantau kawasan tempat Meza Flores diduga bersembunyi.

Rekaman video langsung dari drone kemudian dianalisis oleh personel militer Meksiko. Dari pemantauan tersebut, aparat berupaya memetakan rutinitas harian sang gembong narkoba.

Intelijen juga dilaporkan menyadap komunikasi Meza Flores, termasuk pesan teks dengan anggota keluarganya, seperti ibu, istri, dan saudara perempuannya. Informasi tersebut digunakan untuk mengonfirmasi aktivitas dan pertemuan yang direncanakannya.

Dengan menggabungkan pemantauan drone, komunikasi telepon, dan komunikasi radio, aparat akhirnya berhasil melacak keberadaan Meza Flores ke sebuah rumah di Guasave pada Jumat.

Sebelum melakukan penyergapan, pasukan khusus juga memastikan identitas target melalui karakteristik fisik. Aparat mencocokkan suara, postur tubuh, hingga cara berjalan Meza Flores dengan informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya.

Setelah identitasnya dipastikan, pasukan bergerak untuk melakukan penangkapan.

Diberitakan sebelumnya, operasi penangkapan tersebut tidak berjalan tanpa perlawanan. Kementerian Pertahanan Meksiko menyatakan pasukan yang memasuki kawasan sasaran mendapat serangan menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Meski demikian, aparat berhasil masuk ke rumah yang menjadi lokasi persembunyian dan menangkap Meza Flores bersama dua orang yang diduga menjadi petinggi kelompoknya.

Kedua orang tersebut adalah Germán N alias Serafín, yang diduga menjadi tangan kanan Meza Flores, serta José N, yang disebut berperan sebagai pengelola keuangan kelompok Beltran Leyva.

Dalam keseluruhan operasi, empat tentara Meksiko tewas. Aparat juga menewaskan tujuh orang yang diduga sebagai penyerang dan menangkap delapan orang lainnya.

Bentrokan turut memicu kekacauan di sejumlah wilayah Sinaloa. Warga berlarian menyelamatkan diri ketika suara tembakan terdengar, bahkan pertandingan bisbol di Stadion Kuroda Park, Guasave, terpaksa dihentikan.

Sejumlah kendaraan juga dibakar dan digunakan untuk memblokir jalan sebagai bagian dari gelombang kekerasan yang terjadi setelah operasi militer.

Pada Sabtu, pemerintah negara bagian Sinaloa menyatakan situasi keamanan mulai terkendali.