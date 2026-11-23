JawaPos.com - Pasukan khusus Meksiko membutuhkan perencanaan matang selama beberapa pekan untuk menangkap Fausto Isidro Meza Flores alias El Chapo Isidro, pemimpin kartel narkoba yang masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI. Operasi di negara bagian Sinaloa tersebut berakhir dengan baku tembak yang menewaskan 11 orang, termasuk empat tentara Meksiko.

Meza Flores ditangkap pada Jumat malam (20/11) di sebuah kompleks rumah di Kota Guasave, Sinaloa. Penangkapan itu dilakukan setelah aparat Meksiko berkoordinasi dengan badan intelijen Amerika Serikat (AS).

Kementerian Pertahanan Meksiko menyebut operasi tersebut melibatkan pasukan khusus Garda Nasional, Angkatan Darat, serta dukungan intelijen AS. Aparat menggunakan strategi penyamaran dan kejutan untuk mengepung lokasi persembunyian Meza Flores.

Sebelum melakukan penggerebekan, aparat lebih dahulu mengumpulkan informasi mengenai keberadaan dan aktivitas pria berusia 44 tahun tersebut.

Menurut laporan The New York Times yang dikutip Al Jazeera, intelijen AS mengerahkan pesawat nirawak atau drone pengintai untuk memantau kawasan tempat Meza Flores diduga bersembunyi.

Rekaman langsung dari drone membantu analis militer Meksiko mengidentifikasi rutinitas harian sang buronan. Aparat juga menyadap komunikasi telepon dan radio yang digunakan Meza Flores.

Bahkan, pesan singkat yang dikirimkannya kepada ibu, istri, dan saudara perempuannya turut dipantau untuk memastikan rencana pertemuan serta pergerakannya.

Pada Jumat, aparat berhasil melacak Meza Flores ke sebuah rumah di Guasave. Sebelum bergerak, pasukan khusus memastikan identitas target dengan mencocokkan suara, postur tubuh, hingga cara berjalannya.

Gunakan Strategi Pengalihan Penangkapan Meza Flores tidak dilakukan secara langsung dengan menyerbu satu lokasi. Pasukan Meksiko terlebih dahulu menyiapkan sejumlah operasi pengalihan di Kota Los Mochis, wilayah lain di Sinaloa.

Operasi tersebut bertujuan mengalihkan perhatian anggota kartel agar pasukan khusus dapat bergerak menuju lokasi persembunyian Meza Flores.

Lebih dari dua lusin tentara berpakaian sipil dari unit pasukan elite Joint Special Force kemudian menyerbu rumah yang menjadi target. Mereka mendapat perlindungan dari puluhan personel lain serta dua helikopter Black Hawk milik militer Meksiko.

Helikopter tersebut terlibat baku tembak dengan anggota kartel yang berada di dalam kendaraan pikap berlapis baja dan dilengkapi senjata.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyatakan pasukan sempat mendapat serangan menggunakan senjata api dan bahan peledak. Namun, aparat berhasil memasuki rumah dan menangkap Meza Flores bersama dua pria lainnya.

Pertempuran berlangsung sengit hingga menimbulkan kepanikan di kawasan sekitar. Bahkan, pertandingan bisbol profesional di Guasave terpaksa dihentikan ketika suara tembakan terdengar di sekitar stadion.

Rekaman yang beredar memperlihatkan para pemain dan penonton berlarian meninggalkan lapangan untuk menyelamatkan diri.

Jalanan kota juga dipenuhi kendaraan terbakar dan bangunan yang rusak akibat bentrokan antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata.

Helikopter Jadi Pengalih Perhatian Setelah Meza Flores berhasil ditangkap, persoalan berikutnya adalah mengeluarkannya dari Guasave dengan aman.

Pasukan khusus kembali menggunakan strategi pengalihan. Dua helikopter terbang di atas rumah tempat penangkapan, kemudian bergerak ke arah Los Mochis.

Manuver tersebut sengaja dilakukan untuk menciptakan kesan bahwa Meza Flores dibawa ke kota tersebut.

Sementara itu, helikopter ketiga tetap berada di sekitar lokasi untuk menghadapi anggota kartel yang masih melakukan perlawanan.

Di tengah situasi kacau, pasukan khusus memasukkan Meza Flores ke dalam kendaraan lapis baja dan membawanya keluar dari Guasave.

Rekaman yang dirilis otoritas Meksiko memperlihatkan Meza Flores dalam kondisi tangan terborgol ketika dikawal pasukan khusus menuju pesawat angkut militer.

Pada Sabtu (21/11) pagi, dia tiba di Mexico City untuk diserahkan kepada aparat penegak hukum.

Selain Meza Flores, dua orang lainnya yang ditangkap adalah Germán N alias Serafín, yang diduga merupakan orang kedua dalam struktur organisasi kartel, serta José N yang dituduh berperan sebagai pengelola keuangan kelompok tersebut.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyebut operasi itu menewaskan tujuh orang yang diduga anggota kartel dan empat personel militer. Aparat juga menangkap delapan orang yang diduga terlibat dalam jaringan kriminal tersebut. Sejumlah senjata dan amunisi turut disita dalam operasi itu.

Masuk Daftar Buronan Paling Dicari FBI Meza Flores merupakan salah satu buronan yang masuk daftar 10 orang paling dicari FBI. Pemerintah AS bahkan menawarkan hadiah hingga USD 5 juta atau sekitar Rp 83 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan dan penghukumannya.

Dia diduga memimpin organisasi kriminal Meza-Flores dan memiliki hubungan dengan kelompok Los Mayos, salah satu faksi dalam Kartel Sinaloa.

Meza Flores juga disebut pernah memimpin kelompok Los Mazatlecos yang berbasis di Guasave. Kelompok tersebut sebelumnya merupakan bagian dari Kartel Beltran Leyva sebelum beroperasi secara independen sejak 2013.

Di AS, dia menghadapi dakwaan terkait perdagangan narkoba dan kepemilikan senjata api. Otoritas AS menuduh organisasinya terlibat dalam penyelundupan kokain, heroin, metamfetamin, fentanyl, dan ganja ke pasar Amerika.

Jika terbukti bersalah, Meza Flores terancam hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati.