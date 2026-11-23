JawaPos.com - Militer Meksiko menangkap Fausto Isidro Meza Flores, gembong narkoba yang masuk daftar 10 buronan paling dicari FBI.

Dia ditangkap alam operasi pasukan khusus di negara bagian Sinaloa, akhir pekan kemarin.

Penangkapan tersebut diwarnai baku tembak sengit yang menewaskan sedikitnya 11 orang, termasuk empat tentara Meksiko, serta memicu kepanikan warga.

Meza Flores, yang dikenal dengan julukan El Chapo Isidro, ditangkap bersama dua orang yang diduga menjadi petinggi kelompok kriminalnya.

Dia telah lebih dari satu dekade menghindari penangkapan meskipun pemerintah Amerika Serikat (AS) menawarkan hadiah hingga USD juta atau sekitar Rp 80 miliar bagi siapa pun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan atau penghukumannya.

Operasi penangkapan berlangsung di wilayah Guasave, Sinaloa. Wilayah tersebut dikenal sebagai salah satu basis aktivitas kelompok kartel narkoba yang memiliki jaringan perdagangan lintas negara.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyebut operasi tersebut melibatkan pasukan militer elite dengan dukungan informasi intelijen dari AS.

Menurut keterangan kementerian yang dilansir via Guardian, pasukan memasuki kawasan sasaran dengan mengandalkan unsur kejutan dan pergerakan senyap. Namun, petugas kemudian mendapat perlawanan menggunakan senjata api dan bahan peledak.

Meski menghadapi serangan, pasukan berhasil memasuki sebuah rumah dan menangkap ketiga orang yang menjadi target operasi.

Empat tentara Meksiko tewas dalam operasi Penangkapan El Chapo Isidro harus dibayar mahal oleh militer Meksiko. Sebanyak empat personel infanteri angkatan darat dilaporkan tewas dalam operasi tersebut.

Kementerian Pertahanan Meksiko menyampaikan belasungkawa kepada keluarga para prajurit melalui pernyataan yang diunggah di media sosial X.

Selain empat tentara yang gugur, aparat juga menewaskan tujuh orang yang diduga sebagai anggota kelompok penyerang. Delapan orang lainnya ditangkap dalam rangkaian operasi tersebut.

Dari delapan orang yang ditangkap, tiga di antaranya, termasuk Meza Flores, diterbangkan ke Mexico City menggunakan pesawat Angkatan Udara Meksiko untuk diserahkan kepada jaksa penuntut.

Sementara lima orang lainnya diserahkan kepada kantor kejaksaan agung di Culiacan, ibu kota negara bagian Sinaloa.

Selain itu, dampak operasi militer tersebut tidak hanya dirasakan oleh kelompok kartel dan aparat keamanan. Bentrokan bersenjata juga memicu kepanikan di tengah masyarakat Guasave.

Video dan foto yang beredar memperlihatkan penonton pertandingan bisbol berlarian meninggalkan stadion Kuroda Park ketika suara tembakan terdengar.

Pertandingan antara Venados de Mazatlan melawan Algodoneros de Guasave bahkan terpaksa dihentikan. Para pemain meninggalkan lapangan demi menghindari situasi berbahaya.

Sementara itu, laporan CNN menyebut suara rentetan tembakan terdengar di sekitar lokasi. Rekaman yang beredar juga memperlihatkan serangan dari udara yang diduga melibatkan helikopter pasukan keamanan Meksiko.

Sejumlah kendaraan dilaporkan dibakar dalam rangkaian kekerasan tersebut.

Sepanjang Jumat malam, operasi penangkapan memicu gelombang kekerasan di berbagai wilayah Sinaloa. Bentrokan antara aparat keamanan dan anggota kartel terjadi di sejumlah lokasi, disertai pemblokiran jalan menggunakan kendaraan yang dibakar.

Situasi mulai mereda pada Sabtu (21/11). Pemerintah negara bagian Sinaloa menyatakan kondisi keamanan telah terkendali dan sedang ditangani bersama oleh seluruh tingkatan pemerintahan.

Seberapa Besar Jaringan Narkobanya? Fausto Isidro Meza Flores merupakan sosok yang selama bertahun-tahun menjadi target perburuan aparat Meksiko dan AS. Dia diduga memimpin organisasi perdagangan narkoba bernama Meza Flores Transnational Criminal Organization (TCO).

Dalam poster buronan FBI, organisasi tersebut disebut bertanggung jawab atas kepemilikan, distribusi, dan penyelundupan narkotika dalam jumlah besar ke AS.

Jenis narkoba yang dikaitkan dengan jaringan tersebut meliputi heroin, metamfetamin, kokain, fentanyl, dan ganja.

FBI juga menyebut kelompok itu memiliki kendali besar terhadap produksi, transportasi, dan distribusi narkoba di sejumlah wilayah Meksiko.

Kementerian Pertahanan Meksiko turut mengidentifikasi Meza Flores sebagai pemimpin organisasi kriminal Beltran Leyva. Kelompok tersebut diketahui memiliki aliansi dengan Los Mayos, salah satu dari dua faksi yang bersaing dalam Kartel Sinaloa.

Dalam operasi penangkapan itu, aparat juga membekuk dua orang yang diduga memiliki posisi penting dalam jaringan tersebut.

Salah satunya adalah Germán N, yang dikenal dengan julukan Serafin dan diduga menjadi orang nomor dua dalam organisasi. Sementara José N diduga bertugas mengelola keuangan kelompok Beltran Leyva.

Perburuan terhadap Meza Flores telah berlangsung selama bertahun-tahun. Dia pertama kali didakwa di AS pada 2012 atas sejumlah pelanggaran terkait perdagangan narkoba.

Setahun kemudian, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi berdasarkan Kingpin Act. Kebijakan tersebut memungkinkan pemerintah AS membekukan aset yang berkaitan dengan aktivitas perdagangan narkoba internasional.

Pada 2017, Departemen Luar Negeri AS melalui Narcotics Rewards Program menawarkan hadiah hingga 5 juta dolar AS bagi siapa pun yang memberikan informasi yang secara langsung mengarah pada penangkapan atau penghukuman Meza Flores.

Masuk dalam daftar 10 buronan paling dicari FBI. Selain menghadapi dakwaan perdagangan narkoba di AS, Meza Flores diburu aparat Meksiko atas dugaan keterlibatan dalam kejahatan terorganisasi dan tindak pidana terhadap kesehatan masyarakat.