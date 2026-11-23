JawaPos.com - Kementerian Luar Negeri Arab Saudi, mengecam serangan Iran terhadap Bahrain. Hal ini karena yang menjadi sasaran serangan Iran adalah sebuah fasilitas industri sipil.

"Kementerian Luar Negeri menyampaikan kecaman dan penolakan keras Kerajaan Arab Saudi terhadap serangan Iran terhadap sebuah fasilitas industri sipil di Kerajaan Bahrain," demikian bunyi pernyataan kementerian tersebut melalui platform X, dilansir dari Antara, Senin (23/11).

Riyadh menyampaikan rasa solidaritas kepada Bahrain serta mendukung upaya Bahrain dalam melindungi keamanan dan stabilitas wilayahnya.

"Kerajaan (Arab Saudi) menegaskan kembali penolakan secara mutlak terhadap tindakan Iran yang terus merusak keamanan dan stabilitas kawasan, termasuk serangan terhadap negara-negara di kawasan dan fasilitas sipil," demikian bunyi pernyataan tersebut.

Arab Saudi menuduh Iran melanggar hukum internasional, prinsip bertetangga baik, serta piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Riyadh menyatakan bahwa Teheran harus bertanggung jawab atas konsekuensi serangan tersebut.

Pada Sabtu (21/11), Angkatan Pertahanan Bahrain mengatakan telah mencegat sejumlah sasaran udara Iran.

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Kementerian Dalam Negeri Bahrain menyatakan bahwa serangan itu memicu kebakaran di sebuah fasilitas industri.