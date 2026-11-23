JawaPos.com - Sebuah kapal perang Rusia dilaporkan meledak dan terbakar saat bersandar di pangkalan angkatan laut Benghazi, Libya, Minggu (22/11).

Pemerintah Libya bagian timur menduga ledakan tersebut dipicu serangan drone. Insiden ini menjadi perhatian karena kapal tersebut diduga merupakan korvet milik Angkatan Laut Rusia yang akhirnya terbalik dan tenggelam.

Menurut laporan BBC, ledakan terjadi menjelang fajar ketika kapal sedang singgah untuk mengisi bahan bakar dan mengambil perbekalan dalam perjalanan kembali ke Rusia. Pemerintah Libya bagian timur menyatakan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut.

Hingga laporan disusun, pemerintah Rusia belum memberikan komentar resmi mengenai insiden tersebut.

Media pemerintah Libya melaporkan, kapal yang menjadi sasaran berada di Pelabuhan Benghazi berdasarkan perjanjian maritim yang telah disepakati dengan pemerintah Libya bagian timur.

Pemerintah setempat belum mengungkap secara terperinci identitas kapal maupun pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Penyelidikan masih berlangsung dengan melibatkan koordinasi bersama otoritas Rusia.

Citra Satelit Perlihatkan Kapal Perang Rusia Terbalik Dugaan serangan terhadap kapal Rusia tersebut diperkuat oleh sejumlah bukti visual yang beredar setelah ledakan.

Video yang diunggah di media sosial dan diverifikasi lokasinya oleh BBC Verify memperlihatkan kapal yang terbakar hebat, dengan kobaran api dan kepulan asap membubung dari area pelabuhan.

Citra satelit Planet Labs PBC juga memperlihatkan sebuah kapal terbakar di Pelabuhan Benghazi pada pukul 05.47 GMT, Minggu (22/11).

Sementara itu, perusahaan intelijen Amerika Serikat, Vantor, mengumpulkan citra beresolusi tinggi yang memperlihatkan kondisi kapal sebelum dan sesudah insiden.

Berdasarkan analisis perusahaan tersebut, kapal yang berada di pelabuhan pada Sabtu diidentifikasi sebagai korvet kelas Steregushchiy Project 20380 bernama Merkury, salah satu kapal Angkatan Laut Rusia.

Namun, citra yang diambil pada Minggu memperlihatkan sebagian besar badan kapal sudah terbalik dan tenggelam. Hanya bagian haluan kapal yang masih terlihat di permukaan air.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kerusakan kapal jauh lebih serius daripada sekadar kebakaran di atas geladak.

Meski belum ada konfirmasi resmi mengenai pelaku serangan, sejumlah pengamat menilai Ukraina berpotensi menjadi pihak yang bertanggung jawab.

Jalel Harchaoui, pakar Libya dari lembaga kajian Royal United Services Institute (RUSI), mengatakan Ukraina merupakan aktor yang paling mungkin melakukan operasi tersebut.

"Ukraina adalah satu-satunya aktor yang cukup berani untuk melakukan sesuatu seperti itu," kata Harchaoui kepada BBC.

"Jika saya harus mempertaruhkan uang sendiri, saya akan bertaruh bahwa pelakunya adalah Ukraina," lanjutnya.

Namun, pernyataan tersebut masih merupakan analisis pakar dan belum menjadi bukti keterlibatan langsung Ukraina.

Jika dugaan itu terbukti, serangan di Benghazi bukan kali pertama Ukraina dituding menargetkan aset Rusia di kawasan Mediterania.

Pada Maret lalu, Rusia menuduh Ukraina menyerang kapal tanker Rusia Arctic Metagaz di perairan Mediterania, antara Libya dan Malta. Serangan tersebut diduga menggunakan drone laut tanpa awak yang diluncurkan dari pesisir Libya.

Menurut Harchaoui, operasi semacam ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi bagi Rusia, tetapi juga menjadi pukulan terhadap citra Kremlin.

Salah satu sasaran strategis Ukraina dalam konflik tersebut adalah armada bayangan atau shadow fleet Rusia, yakni jaringan kapal tanker yang digunakan untuk mengekspor minyak dan gas ke pasar internasional.

Gangguan terhadap armada tersebut dapat mempersulit aktivitas ekspor energi Rusia sekaligus meningkatkan tekanan ekonomi terhadap Moskow.

Insiden ini juga berpotensi memunculkan persoalan diplomatik dan keamanan bagi Libya, negara yang hingga kini masih terpecah akibat konflik politik berkepanjangan.

Pemerintah Stabilitas Nasional atau Government of National Stability (GNS) yang berbasis di Libya timur mengecam serangan terhadap kapal di dalam wilayah pelabuhannya.

GNS menilai insiden tersebut sebagai pelanggaran terhadap keselamatan maritim sekaligus kedaulatan Libya.

Pemerintah Libya bagian timur juga menegaskan bahwa negaranya bukan bagian dari perang Rusia-Ukraina maupun konflik lain di luar perbatasannya.

Di sisi lain, pemerintah Libya yang diakui secara internasional dan berkedudukan di Tripoli, Government of National Unity (GNU), turut mengeluarkan peringatan.

Dalam pernyataan yang disiarkan media pemerintah, GNU memperingatkan risiko penggunaan pelabuhan dan fasilitas sipil oleh kekuatan asing untuk kepentingan konflik eksternal.

Aktivitas semacam itu dinilai dapat memunculkan ancaman serius terhadap keselamatan warga serta keamanan fasilitas dan aset nasional Libya.