JawaPos.com - Meningkatnya ketegangan antara Jepang dan Tiongkok memunculkan kekhawatiran akan kemungkinan pecahnya perang di Yonaguni, pulau paling barat Jepang yang berjarak sekitar 100 kilometer dari Taiwan. Seorang warga berusia 92 tahun yang pernah mengalami Perang Pasifik saat masih kecil mengingatkan bahwa perang tidak akan mudah dikendalikan setelah dimulai.

"Begitu perang dimulai, perang tidak bisa dibatasi," kata Takeshi Sonamoto, yang mengalami Perang Pasifik di Yonaguni.

Dilansir dari Kyodo, Senin (23/11), kekhawatiran konflik semakin terasa di pulau tersebut seiring dengan perluasan kehadiran Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah Jepang menyebut langkah itu diperlukan karena situasi keamanan kawasan semakin memburuk.

Ketegangan terbaru Jepang dan Tiongkok dipicu pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi di parlemen pada November tahun lalu. Dia menyebut serangan terhadap Taiwan dapat memicu respons dari SDF.

Pernyataan tersebut memicu serangkaian tindakan balasan politik dan ekonomi dari Tiongkok, termasuk pembatasan ekspor logam tanah jarang atau rare earth.

Bagi Sonamoto, situasi itu membangkitkan ingatan tentang perang yang dialaminya saat masih anak-anak. Lahir sebagai anak ketiga dari delapan bersaudara di Yonaguni, dia dikerahkan ketika masih bersekolah pada 1941 untuk membantu pembangunan pos pengintai Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Gunung Urabu.

"Saat itu, kami diajarkan bahwa Jepang lebih kuat daripada negara mana pun dan perang itu dibenarkan," ujarnya.

Catatan pemerintah kota menunjukkan Yonaguni mulai mengalami serangan udara secara berkala sekitar Oktober 1944. Sonamoto mengaku nyaris tewas dalam salah satu serangan tersebut.

Dia mengenang suatu hari ketika sedang menuju kandang ayam di depan rumah untuk mengambil telur. Tiba-tiba, dia mendengar rentetan tembakan senapan mesin dari sebuah pesawat.

Sonamoto dan ibunya segera berlindung. Setelah suara tembakan mereda, mereka meninggalkan tempat persembunyian. Namun, enam ekor ayam ditemukan tewas.

"Saya tidak bisa melupakannya. Saat itu saya nyaris terkena," katanya dengan suara bergetar.

Sonamoto mengaku sempat memiliki firasat bahwa Jepang pada akhirnya akan kalah dalam perang. Namun, saat itu tidak ada yang berani membicarakannya.

"Jika membicarakannya, Anda akan dianggap sebagai mata-mata," ujarnya.

Tahun ini menandai 10 tahun sejak kamp Pasukan Bela Diri Darat Jepang didirikan di Yonaguni. Sebuah unit baru untuk peperangan elektronik dijadwalkan mulai ditempatkan di pulau tersebut paling lambat awal tahun depan.

Sonamoto mendukung keberadaan SDF di pulau itu. Namun, dia menegaskan bahwa kehadiran militer tidak boleh berujung pada perang.