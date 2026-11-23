JawaPos.com - Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengolok-olok Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam acara resmi jamuan tahunan Parliamentary Press Gallery Dinner di Ottawa, Sabtu (21/11) malam waktu setempat.

Tak sekadar menyindir lewat pidato, Carney juga menghadirkan seorang impersonator atau peniru Trump yang ikut melontarkan berbagai lelucon tentang kebijakan dan gaya negosiasi sang presiden.

Aksi tersebut membuat Trump menjadi sasaran satire politik di hadapan para pejabat dan jurnalis Kanada. Sejumlah hal yang disindir mulai dari dekorasi mewah Ruang Oval Gedung Putih, ancaman tarif perdagangan, hingga pernyataan Trump yang berulang kali menyebut Kanada seharusnya menjadi negara bagian ke-51 AS.

Carney membuka penampilannya dengan menyentil perubahan interior Ruang Oval yang dilakukan Trump. Presiden AS itu memang dikenal menyukai ornamen berwarna emas dan telah melakukan sejumlah perubahan dekorasi di ruang kerjanya tersebut. "Sialan. Ini adalah ruangan yang sulit. Dan aku pernah berada di Oval Office. Sendirian. Dengan dekorator interior barunya," kata Carney.

Pernyataan tersebut disambut gelak tawa para undangan. Carney menyebut Trump seolah memiliki pekerjaan baru sebagai desainer interior, merujuk pada dekorasi Ruang Oval yang kini tampil semakin mewah.

Namun, bagian paling menarik terjadi ketika seorang komedian yang menirukan Trump naik ke panggung. Dengan meniru gestur, gaya bicara, dan jabat tangan khas presiden AS tersebut, ia berinteraksi langsung dengan Carney di hadapan para tamu.

Dalam adegan tersebut, peniru Trump berpura-pura menawarkan kesepakatan besar kepada Carney. "Mark (Carney), kita akan membuat kesepakatan yang luar biasa," ujarnya. Ia kemudian melontarkan lelucon mengenai ambisi Trump menjadikan Kanada sebagai negara bagian ke-51 AS.

"Aku memanggilnya Mark, aku tidak memanggilnya 'gubernur' di wajahnya karena aku seorang pengecut."

Candaan itu merujuk pada pernyataan Trump yang beberapa kali menyebut Carney sebagai calon gubernur jika Kanada bergabung dengan AS. Trump juga berulang kali melontarkan gagasan agar negara tetangganya tersebut menjadi bagian dari Amerika Serikat.

Peniru Trump kemudian mengalihkan leluconnya ke perselisihan perdagangan kedua negara. Ia menirukan gaya negosiasi Trump yang kerap mengeluarkan pernyataan kontroversial. "Kita akan memiliki kesepakatan yang hebat. Hanya ada satu hal yang menghalangi, aku, karena aku gila, tapi tidak apa-apa," katanya.

Aksi tersebut semakin mengundang tawa ketika sang peniru Trump melontarkan pujian bernada humor mengenai penampilan fisik Carney. Ia juga bercanda bahwa popularitas perdana menteri Kanada itu hampir menyamai Trump.

Carney tidak hanya membiarkan dirinya menjadi bagian dari pertunjukan. Ia juga memanfaatkan momen tersebut untuk menyindir pemimpin Partai Konservatif Kanada, Pierre Poilievre. Ketika peniru Trump membahas posisi juru bicara Gedung Putih, Carney menggambarkan pekerjaan tersebut sebagai tugas yang harus menghadapi pertanyaan sulit dari jurnalis, menghindari jawaban, hingga menuduh media menyebarkan berita palsu.

Ia kemudian menyindir bahwa Poilievre mungkin cocok menjalankan pekerjaan tersebut. Lelucon itu menjadi bagian dari tradisi satire politik dalam Parliamentary Press Gallery Dinner, acara tahunan yang mempertemukan politisi dan jurnalis untuk menyampaikan kritik melalui humor.

Di balik suasana penuh tawa, aksi Carney berlangsung ketika hubungan Kanada dan AS masih dibayangi ketegangan perdagangan. Pemerintah Kanada masih berupaya mendapatkan keringanan dari kebijakan tarif impor Trump, termasuk pungutan yang berdampak terhadap industri baja dan otomotif.

Hingga acara tersebut berlangsung, belum terlihat kemajuan berarti menuju kesepakatan perdagangan, meskipun pejabat kedua negara masih menjalin komunikasi. Ketegangan juga dipicu pernyataan Trump mengenai kemungkinan Kanada menjadi bagian dari AS. Carney selama ini menolak retorika tersebut dan menegaskan posisi Kanada sebagai negara berdaulat.

Di tengah situasi itu, pemerintah Carney menghadapi tantangan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi Kanada sekaligus mengelola hubungan perdagangan dengan AS, yang merupakan salah satu mitra ekonomi terpentingnya.