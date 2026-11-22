JawaPos.com - Pemerintah Yordania dilaporkan tengah menyiapkan langkah pemblokiran video game Grand Theft Auto VI (GTA 6).

Hal itumenyusul meningkatnya desakan masyarakat yang khawatir permainan tersebut berdampak buruk terhadap anak-anak dan remaja.

Otoritas Telekomunikasi Yordania (TRC) kini berkoordinasi dengan sejumlah lembaga terkait untuk merampungkan keputusan sekaligus menyiapkan mekanisme pemblokirannya.

Ketua TRC Lara Al-Khatib mengungkapkan rencana tersebut dalam wawancara eksklusif dengan Roya News.

Menurut dia, langkah pembatasan diambil setelah berbagai kelompok masyarakat menyuarakan kekhawatiran terhadap konten dan lingkungan interaktif dalam permainan besutan Rockstar Games tersebut.

Al-Khatib memastikan komisinya sedang berkonsultasi dengan institusi terkait untuk menyelesaikan keputusan resmi dan memastikan kebijakan itu bisa diterapkan secara teknis.

Kekhawatiran pemerintah Yordania tidak hanya berkaitan dengan konten dewasa dalam GTA 6.

Mereka juga menyoroti fitur komunikasi daring yang memungkinkan pemain berinteraksi langsung dengan orang asing dari berbagai negara.

Dilansir via Roya News, Al-Khatib menjelaskan, perkembangan industri game telah mengubah permainan video menjadi ruang digital interaktif.

Pemain kini tidak hanya berhadapan dengan konten yang disediakan pengembang, tetapi juga bisa berkomunikasi dengan pengguna lain melalui obrolan suara maupun teks.

Menurut dia, keterbukaan tersebut menghadirkan risiko tambahan, terutama bagi pengguna anak-anak dan remaja.

Interaksi tanpa pengawasan yang memadai berpotensi membuka akses terhadap percakapan tidak pantas, perilaku menyimpang, hingga persoalan keamanan di ruang virtual.

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Dengan demikian, perhatian regulator tidak terbatas pada adegan kekerasan, bahasa kasar, atau konten seksual yang mungkin terdapat dalam permainan.

Aktivitas antarpemain juga menjadi bagian dari risiko yang dipertimbangkan.

Persoalan lain yang menjadi dasar rencana pemblokiran adalah lemahnya pembatasan akses berdasarkan usia.

GTA 6 masuk dalam kategori permainan khusus orang dewasa.

Namun, menurut Al-Khatib, klasifikasi usia tersebut belum tentu efektif mencegah anak-anak mengakses dan memainkan game tersebut melalui platform digital.

Dia menilai, masih terbuka celah yang memungkinkan pengguna di bawah umur mengunduh dan memainkan permainan meskipun secara resmi tidak diperuntukkan bagi mereka.

Kondisi ini menjadi perhatian karena aturan perlindungan anak di Yordania telah memuat ketentuan yang melarang anak di bawah umur mengakses konten eksplisit atau materi yang tidak sesuai dengan kelompok usianya.

Artinya, pencantuman batas usia pada sebuah permainan tidak otomatis menjamin perlindungan apabila tidak disertai sistem pembatasan teknis yang memadai.

Siapkan Sistem Pemantauan dan Pemblokiran Untuk mengatasi persoalan tersebut, TRC menyiapkan dua pendekatan yang berjalan bersamaan, yakni penegakan regulasi melalui sistem teknis dan peningkatan pengawasan orang tua.

Pada sisi regulasi, komisi sedang mengembangkan sistem pemantauan dan pemblokiran terintegrasi.

Sistem tersebut akan digunakan untuk mendukung penerbitan keputusan resmi sekaligus pelaksanaan pembatasan akses terhadap GTA 6.

TRC juga berkoordinasi dengan lembaga pemerintah terkait agar kebijakan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Sementara itu, Al-Khatib menekankan bahwa pengawasan keluarga tetap menjadi bagian penting dalam perlindungan anak di ruang digital.

Orang tua dan wali diminta lebih aktif memantau penggunaan ponsel pintar, akses internet, serta permainan video yang digunakan anak-anak mereka.

Kesadaran keluarga dinilai menjadi lapisan perlindungan pertama yang melengkapi kebijakan pemerintah.

Sebab, pemblokiran melalui jaringan maupun platform digital tidak serta-merta menghilangkan seluruh risiko yang muncul dari penggunaan perangkat dan layanan internet.