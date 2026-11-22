JawaPos.com - Menteri Pendidikan Korea Selatan Choi Kyo-jin mengundurkan diri setelah pemerintah menuai kritik akibat penanganan skandal kecurangan kecerdasan buatan (AI) dalam ujian masuk perguruan tinggi nasional atau Suneung.

Kebijakan mendadak untuk mencegah peserta menggunakan perangkat pintar justru memicu kepanikan dan kebingungan di kalangan peserta ujian.

Choi menyatakan mundur sebagai bentuk tanggung jawab atas berbagai persoalan yang muncul dalam pelaksanaan ujian tahunan tersebut pada Kamis (19/11).

Salah satu kebijakan yang menuai perhatian adalah pengiriman peringatan darurat ke seluruh ponsel di Korea Selatan untuk mengantisipasi penggunaan perangkat elektronik sebagai alat menyontek.

"Sebagai menteri yang bertanggung jawab, saya yakin saya tidak bisa lepas dari kritik bahwa kami gagal mempersiapkan diri sebelumnya," kata Choi, sebagaimana dikutip kantor berita Yonhap, Minggu (22/11).

Dia mengakui pemerintah tidak memiliki persiapan memadai untuk menghadapi potensi kecurangan yang melibatkan teknologi baru.

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"Sekarang ujian telah selesai, saya merasakan rasa tanggung jawab yang mendalam dan menawarkan pengunduran diri saya," lanjut Choi Kyo-jin.

Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung kemudian menerima pengunduran diri tersebut.

Lee sebelumnya telah mendorong perombakan sistem ujian nasional yang selama ini menjadi penentu penting masa depan pendidikan dan karier masyarakat Korea Selatan.

Skandal Kamera Tersembunyi dan AI Jadi Pemicu Kontroversi ini bermula dari pengakuan Han Won-seok, peserta yang meraih nilai tertinggi dalam ujian nasional akuntansi pajak pada April lalu.

Pria berusia 34 tahun itu mengaku menggunakan kamera mikro, ponsel, dan perangkat AI untuk mendapatkan jawaban selama ujian.

Pengakuan tersebut muncul setelah nilai Han menjadi perbincangan karena hanya satu dari 160 soal yang dijawab salah.

Dalam sebuah rekaman video, Han menjelaskan cara yang digunakannya untuk melakukan kecurangan.

"Saya menggunakan microcamera untuk memotret pertanyaan tes dan mengirimkannya ke AI, lalu memeriksa jawaban saya di smartphone untuk melakukan kecurangan," ungkap dia.

Modus tersebut memperlihatkan bagaimana kamera berukuran kecil dapat dimanfaatkan untuk mengambil gambar soal, kemudian mengirimkannya ke sistem AI untuk memperoleh bantuan jawaban.

Kasus itu langsung memicu kekhawatiran terhadap keamanan ujian nasional Korea Selatan.

Apalagi, Suneung bukan sekadar ujian akademik biasa. Hasilnya berpengaruh besar terhadap peluang masuk universitas dan perjalanan karier jutaan warga Korea Selatan.

Pemerintah pun bergerak cepat setelah pengakuan Han mencuat.

Dengan waktu persiapan hanya beberapa hari sebelum Suneung, otoritas pendidikan dan keamanan menerapkan sejumlah langkah pengawasan tambahan.

Salah satu kebijakan paling mencolok adalah penggunaan sistem peringatan darurat nasional untuk mendeteksi potensi kecurangan.

Pada Kamis lalu, tiga peringatan dikirimkan secara nasional dalam rentang pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Akibatnya, ponsel di seluruh negeri berbunyi secara bersamaan, termasuk perangkat yang sedang berada dalam mode senyap.

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Peringatan tersebut bahkan menjangkau wisatawan asing yang menggunakan layanan data roaming di Korea Selatan.

Ponsel yang dimatikan atau berada dalam mode pesawat tidak mengeluarkan peringatan.

Langkah ini menjadi pertama kalinya Korea Selatan memanfaatkan sistem peringatan bencana nasional untuk mengantisipasi kecurangan dalam ujian akademik.

Selain itu, peserta diwajibkan menutupi kancing pada kemeja dan jaket mereka guna mencegah penggunaan kamera tersembunyi.

Petugas juga melakukan pemeriksaan terhadap kaca mata yang berpotensi dilengkapi teknologi pintar.

Pengetatan pengawasan tersebut ternyata menimbulkan persoalan baru. Peserta yang tidak melakukan kecurangan justru merasa khawatir penampilan atau barang pribadi mereka dianggap mencurigakan.

Seorang siswa kelas akhir sekolah menengah atas mengaku kepada The Korea Times bahwa dirinya takut kaca mata berbingkai tebal yang biasa dikenakan akan disangka sebagai kacamata pintar.

Peserta lainnya mengatakan kepada Yonhap bahwa ia memilih menggunakan lensa kontak selama ujian. Padahal, biasanya ia mengenakan kacamata dalam aktivitas sehari-hari.

Keputusan itu diambil untuk menghindari kesalahpahaman saat pemeriksaan berlangsung.

Tahun ini, sekitar 500.000 siswa mengikuti Suneung. Kementerian Pendidikan Korea Selatan menyebut sebanyak 111 peserta kedapatan membawa perangkat pintar yang tidak diizinkan selama ujian.

Suneung sendiri dapat berlangsung hingga sembilan jam.

Ujian tersebut menjadi salah satu momen paling menentukan bagi pelajar Korea Selatan karena hasilnya sangat memengaruhi kesempatan mereka melanjutkan pendidikan ke universitas pilihan.

Skandal ini sekaligus memperlihatkan tantangan baru dunia pendidikan dalam menghadapi perkembangan AI.