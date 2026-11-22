JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Turkiye Hakan Fidan memprediksi kemungkinan Israel melakukan operasi militerl terhadap Suriah, beserta konflik yang ditimbulkan.

"Ada skenario di mana tentara Israel dapat melancarkan operasi terhadap Suriah. Kami dan sekutu-sekutu regional kami telah membahas hal ini dengan pihak Amerika Serikat dan Eropa," kata Fidan dalam wawancara dengan stasiun televisi TGRT Haber.

Dia menambahkan operasi semacam itu akan berdampak luas terhadap berbagai negara di kawasan, tidak hanya Suriah.

"Dalam skenario seperti itu, situasinya tidak akan terbatas pada Suriah saja. Hal itu pasti akan memicu konflik lebih lanjut, segudang masalah, dan ketidakpastian," katanya.

Turkiye dan sekutunya di kawasan telah menyampaikan kekhawatiran tersebut kepada Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Fidan pun menekankan operasi semacam itu akan menimbulkan konsekuensi yang melampaui batas-batas Suriah. Dia tidak menyebutkan jadwal pasti maupun rincian lebih lanjut mengenai skenario yang mungkin terjadi.

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Militer Israel sering melakukan operasi di beberapa provinsi di Suriah, yaitu Quneitra dan Daraa. Operasi tersebut termasuk penggerebekan, pendirian pos pemeriksaan sementara, dan patroli di kawasan pemukiman.