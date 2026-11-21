JawaPos.com - Maskapai asal Jerman, Lufthansa, dilaporkan berencana memangkas 1.000 karyawan di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar pesawat atau avtur. Lonjakan biaya operasional akibat perang di Timur Tengah, ditambah aksi mogok pilot dan awak kabin, membuat upaya pemulihan keuangan perusahaan semakin berat. Rencana pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut akan menyasar karyawan penuh waktu di dua pusat operasional utama Lufthansa, yakni Frankfurt dan Munich. Jumlah itu setara sekitar 2,5 persen dari total 40.000 karyawan yang bekerja di maskapai utama tersebut.

Informasi mengenai rencana pengurangan tenaga kerja itu terungkap melalui surat internal kepada karyawan yang dilihat kantor berita AFP pada Jumat (20/11).

Dinukil via Euronews, dalam surat tersebut, manajemen mengungkapkan bahwa maskapai utama Lufthansa mencatatkan kerugian rata-rata EUR 20 juta atau sekitar Rp 380 miliar per bulan sepanjang Januari hingga September 2026.

Kondisi tersebut membuat perusahaan harus mempercepat langkah efisiensi, terutama karena sejumlah faktor eksternal terus menekan kinerja keuangan.

"Tahun 2026 telah membuat kami mundur: perang di Timur Tengah, biaya bahan bakar yang masih sangat tinggi, sembilan hari aksi mogok kerja, serta basis biaya kami yang sudah sangat tinggi telah memperburuk situasi," demikian isi surat internal tersebut.

Biaya Avtur Membengkak hingga Rp 176 Triliun

Kenaikan harga avtur menjadi salah satu persoalan terbesar yang dihadapi Lufthansa sepanjang tahun ini. Konflik di Timur Tengah turut mendorong lonjakan harga bahan bakar penerbangan, sehingga menambah beban pengeluaran maskapai.

Lufthansa memperkirakan harus mengeluarkan EUR 9,3 miliar atau sekitar Rp 176 triliun untuk kebutuhan bahan bakar sepanjang 2026.

Angka tersebut meningkat sekitar EUR 2 miliar atau setara Rp 38 triliun dibandingkan pengeluaran pada 2025.

Beban tersebut tetap tinggi meskipun Lufthansa telah mengurangi frekuensi penerbangannya. Perusahaan bahkan membatalkan sekitar 20.000 penerbangan jarak pendek hingga Oktober 2026 sebagai salah satu langkah menekan konsumsi bahan bakar.

Namun, penghematan tersebut belum cukup untuk mengimbangi tekanan biaya operasional yang terus meningkat.

Lufthansa sebenarnya telah menjalankan program pemulihan bisnis sejak 2024.

Program tersebut mencakup lebih dari 700 langkah efisiensi yang ditargetkan mampu meningkatkan pendapatan hingga EUR 2,5 miliar atau sekitar Rp 47,5 triliun pada 2028.

Namun, perkembangan situasi sepanjang 2026 membuat target dan langkah yang sebelumnya disiapkan perusahaan dinilai tidak lagi memadai.

Dalam surat kepada karyawan, manajemen menyebut langkah-langkah yang telah diumumkan sebelumnya tidak cukup untuk mengatasi tekanan keuangan saat ini.

Rencana pengurangan 1.000 posisi kerja tersebut juga belum diketahui apakah termasuk dalam program pemangkasan 4.000 pekerjaan yang sebelumnya diumumkan Lufthansa Group.

Program yang lebih luas itu menargetkan pengurangan sebagian besar posisi administratif hingga 2030.

Kinerja Lufthansa Group Masih Ditopang Maskapai Lain

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Meski bisnis maskapai utama mengalami tekanan, kondisi keuangan Lufthansa Group secara keseluruhan masih relatif lebih baik.

Grup penerbangan tersebut juga menaungi sejumlah maskapai lain, seperti Swiss, Austrian Airlines, dan Brussels Airlines.

Pada kuartal III 2026, laba operasional Lufthansa Group yang tidak memasukkan pos-pos nonberulang meningkat 6 persen menjadi EUR 1,4 miliar atau sekitar Rp 26,6 triliun.

Pencapaian tersebut melampaui ekspektasi analis, terutama berkat tingginya permintaan penerbangan jarak jauh kelas premium.

Sementara itu, laba bersih grup melonjak 30 persen menjadi EUR 1,26 miliar atau sekitar Rp 23,9 triliun. Kenaikan tersebut sebagian dipengaruhi keuntungan dari penilaian aset dan perbedaan beban pajak dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Namun, secara kumulatif, laba bersih selama sembilan bulan pertama 2026 justru turun 35 persen.

Pada 3 November 2026, Lufthansa Group juga memangkas proyeksi laba operasional setahun penuh menjadi 1,7 miliar hingga 2 miliar euro. Sebelumnya, perusahaan memperkirakan laba operasional bisa mencapai EUR 2,2 miliar.

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CEO Minta Pemulihan Keuangan Dipercepat

Tekanan terhadap bisnis maskapai utama Lufthansa juga terlihat dari penurunan laba operasional pada kuartal III 2026.

Laba operasional maskapai tersebut merosot sekitar sepertiga menjadi EUR 300 juta atau setara Rp 5,7 triliun.

CEO Lufthansa Carsten Spohr menilai perusahaan perlu mengambil langkah lebih cepat untuk memperbaiki kinerja bisnis inti.

"Kami sekarang harus mempercepat pemulihan keuangan merek utama kami," kata Spohr.

Di tengah kenaikan harga bahan bakar, gangguan operasional akibat pemogokan, dan tingginya biaya perusahaan, rencana PHK menjadi salah satu langkah yang disiapkan Lufthansa untuk menekan pengeluaran.