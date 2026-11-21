JawaPos.com - Indonesia kembali terpilih sebagai anggota Dewan Organisasi Penerbangan Sipil Internasional atau International Civil Aviation Organization (ICAO) Bagian III untuk periode 2026–2028. Keberhasilan ini mengakhiri penantian selama 25 tahun sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk ikut menentukan arah kebijakan penerbangan sipil dunia. Indonesia memperoleh kepercayaan tersebut dalam Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 yang berlangsung di Montreal, Kanada, pada Jumat (20/11). Terakhir kali Indonesia menduduki posisi tersebut adalah pada 2001.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, terpilihnya Indonesia bukan sekadar pencapaian diplomasi, melainkan juga tanggung jawab untuk meningkatkan kontribusi dalam pengembangan industri penerbangan internasional.

Menurut Dudy, kepercayaan negara-negara anggota ICAO tersebut menjadi momentum bagi Indonesia untuk terlibat lebih aktif dalam merumuskan kebijakan dan memperkuat kerja sama penerbangan global.

“Terpilihnya Indonesia merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar. Kepercayaan negara-negara anggota ICAO ini menjadi momentum bagi Indonesia untuk semakin berperan aktif dalam mendorong kebijakan dan kerja sama penerbangan global yang selamat, aman, inklusif, dan berkelanjutan,” ujar Dudy dikutip dari laman resmi Kemenhub.

Dia menyebut pencapaian tersebut juga merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama internasional.

Pernah 12 Kali Berturut-turut Jadi Anggota Dewan ICAO

Kembalinya Indonesia ke Dewan ICAO menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan diplomasi penerbangan nasional.

Sebelum terakhir kali menjabat pada 2001, Indonesia tercatat pernah menjadi anggota Dewan ICAO selama 12 periode berturut-turut sejak 1962.

Pemilihan anggota dewan kali ini berlangsung dalam rangkaian kegiatan ICAO yang diawali dengan Konferensi Transportasi Udara ke-7 pada 16 November 2026 dan ditutup melalui Sidang Majelis Luar Biasa ICAO ke-43 pada 20 November 2026.

Dengan posisi tersebut, Indonesia memiliki kesempatan lebih besar untuk menyampaikan kepentingan nasional sekaligus berkontribusi dalam pembahasan berbagai persoalan penerbangan sipil lintas negara.

Setelah kembali menjadi anggota Dewan ICAO, pemerintah menyiapkan sejumlah agenda yang berkaitan dengan keselamatan, keamanan, dan keberlanjutan penerbangan.

Salah satu prioritasnya adalah meningkatkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan sesuai ketentuan internasional. Upaya ini akan dilakukan melalui tindak lanjut hasil audit Universal Safety Oversight Audit Programme (USOAP) dan Universal Security Audit Programme (USAP).

Kedua program audit tersebut menjadi instrumen ICAO untuk mengevaluasi kemampuan negara dalam mengawasi keselamatan dan keamanan penerbangan sipil.

Selain itu, Indonesia juga akan mendorong pengurangan emisi karbon dari sektor penerbangan. Langkah tersebut antara lain melalui penerapan Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation (CORSIA) serta pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bahan bakar penerbangan berkelanjutan.

Agenda lainnya mencakup peningkatan keterlibatan perempuan dalam industri penerbangan serta penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan kerja sama teknis dengan negara anggota ICAO.

"Selama ini Indonesia telah berkontribusi dan berkolaborasi bersama negara-negara anggota ICAO. Sebagai Anggota Dewan, Indonesia kini mengemban tanggung jawab yang lebih besar untuk membawa kontribusi tersebut ke tingkat yang lebih tinggi, dengan semangat No Country Left Behind," tutur Dudy.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Lukman F. Laisa mengatakan, pihaknya akan mengawal pengembangan berbagai program dan kerja sama teknis setelah Indonesia kembali masuk dalam Dewan ICAO.

Menurut dia, kerja sama tersebut tidak hanya diarahkan untuk memperkuat kemampuan penerbangan Indonesia, tetapi juga memberikan manfaat bagi negara berkembang yang masih menghadapi keterbatasan kapasitas dan konektivitas udara.

"Ke depan, berbagai program dan kerja sama tersebut akan terus kami kembangkan agar memberikan manfaat yang lebih luas, khususnya bagi negara-negara berkembang yang masih menghadapi tantangan dalam penguatan kapasitas dan konektivitas penerbangan," ujar Lukman.