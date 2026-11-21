JawaPos.com — Warren Buffett naik ke posisi ketujuh dalam daftar orang terkaya dunia setelah penurunan saham Microsoft menggerus kekayaan Steve Ballmer. Pergeseran tersebut terjadi ketika aksi jual saham teknologi Amerika Serikat (AS) meluas pada Kamis (19/11), memperlihatkan bagaimana gejolak pasar modal dapat mengubah persaingan kekayaan para miliarder dunia dalam waktu singkat.

Dilansir dari Forbes, Jumat (20/11/2026), kekayaan Buffett diperkirakan mencapai USD 157,3 miliar atau sekitar Rp2.872,4 triliun, dengan kurs Rp18.260 per dolar AS. Nilai tersebut turun tipis seiring pelemahan saham Berkshire Hathaway kelas A. Meski demikian, penurunan kekayaannya lebih kecil dibandingkan Ballmer sehingga Buffett berhasil mengambil alih posisi ketujuh dalam daftar miliarder real-time Forbes.

Sebaliknya, kekayaan Ballmer merosot 1,6 persen menjadi USD 155,7 miliar atau sekitar Rp2.843,1 triliun. Penurunan itu sejalan dengan melemahnya saham Microsoft sebesar 1,8 persen hingga mencapai level terendah sejak 24 September. Dengan selisih kekayaan USD 1,6 miliar atau sekitar Rp29,2 triliun, Buffett pun menggeser Ballmer dari peringkat ketujuh daftar miliarder real-time Forbes.

Pelemahan saham tersebut terjadi saat pasar AS mengalami aksi jual yang lebih luas. Reuters melaporkan, debut Anthropic di Nasdaq belum memulihkan optimisme investor terhadap sektor AI (kecerdasan buatan). Jed Ellerbroek dari Argent Capital mengatakan, "Investor sedang menyesuaikan portofolio mereka untuk memasukkan Anthropic, sehingga saya tidak akan menarik terlalu banyak kesimpulan dari perilaku perdagangan hari ini, baik ketika saham naik maupun turun." Dia menambahkan, "Pusat data akan lebih mahal untuk dibangun dan proses pembangunannya akan berlangsung lebih lambat."

Sementara itu, Fiona Cincotta dari StoneX menilai debut Anthropic penting karena dapat memberi gambaran tentang nilai perusahaan-perusahaan di industri AI. "Kita tidak bisa meremehkan pentingnya penawaran saham perdana ini," katanya. Pada perdagangan yang sama, tekanan juga meluas ke pasar saham AS. Indeks S&P 500 turun 2,02 persen, Nasdaq yang banyak dihuni saham perusahaan teknologi melemah 2,25 persen, sedangkan Dow Jones turun 2,19 persen.

Namun, kenaikan peringkat Buffett bukan berarti Berkshire Hathaway sepenuhnya terhindar dari tekanan pasar. Perusahaan investasi yang dipimpinnya selama puluhan tahun itu memiliki portofolio saham besar di sejumlah perusahaan publik, termasuk Apple yang turun 0,9 persen, Coca-Cola melemah 2 persen, serta American Express terkoreksi 1,4 persen. Buffett masih menjalankan peran sebagai anggota Dewan Direksi Berkshire Hathaway dengan status chairman emeritus (ketua kehormatan) setelah mundur dari jabatan CEO pada akhir 2025 dan ketua dewan pada September 2026.

Di sisi lain, posisi Ballmer sebagai salah satu pemegang saham individual terbesar Microsoft membuat kekayaannya sangat sensitif terhadap pergerakan harga saham perusahaan tersebut. Di,a menjabat CEO Microsoft pada 2000–2014 dan masih memiliki sekitar 4 persen saham ketika meninggalkan perusahaan. Selain bisnis teknologi, Ballmer juga dikenal sebagai pemilik klub basket Los Angeles Clippers. Saham Microsoft sebenarnya masih mencatat kenaikan sekitar 3 persen sejak awal 2026, meskipun tekanan pada perdagangan Kamis memperbesar kerugian kekayaannya.

Sementara itu, Buffett tetap berada di bawah enam miliarder lain dalam daftar Forbes. CEO Dell Technologies Michael Dell menempati posisi keenam dengan kekayaan USD 199 miliar, disusul Mark Zuckerberg sebesar USD 205 miliar, Sergey Brin USD 209,1 miliar, Larry Page USD 227,1 miliar, dan Jeff Bezos USD 376,2 miliar. Elon Musk masih mempertahankan posisi teratas dengan kekayaan USD 877,4 miliar. Urutan tersebut menunjukkan besarnya dominasi pendiri dan pemimpin perusahaan teknologi dalam jajaran orang terkaya dunia.

Perubahan peringkat juga sempat terjadi di posisi kesembilan. Rob Walton, pewaris keluarga Walmart, sempat melampaui pendiri Oracle Larry Ellison dalam pemeringkatan pada Kamis. Namun, menjelang sore, kekayaan Walton turun menjadi USD 148,7 miliar, sedikit di bawah Ellison yang tercatat USD 148,8 miliar. Ellison pun kembali menempati posisi kesembilan.