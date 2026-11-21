JawaPos.com - Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) di Den Haag pada Kamis (19/11) terkait genosida etnis Rohingya, diapresiasi Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta.

Ia mendorong agar putusan ICJ terhadap Myanmar menjadi preseden hukum yang kuat untuk penyelesaian kasus-kasus genosida lainnya, khususnya di Palestina.

Dalam putusan itu, ICJ menyatakan bahwa Myanmar bersalah karena telah melakukan tindakan genosida terhadap etnis Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine.

Menurutnya, vonis itu menjadi kemenangan moral sekaligus tonggak penting bagi penegakan hukum dan keadilan internasional, terutama setelah para korban menunggu keadilan selama bertahun-tahun.

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"Putusan ICJ ini adalah pengakuan hukum tertinggi di tingkat dunia bahwa apa yang dialami saudara-saudara kita etnis Rohingya bukanlah sekadar konflik internal, melainkan kejahatan genosida yang terstruktur dan sistematis. Keadilan akhirnya menemukan jalannya meski membutuhkan waktu yang panjang," ujar Sukamta dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (21/11) sebagaimana dilansir dari Antara.

Karena itu, Sukamta mendesak ASEAN untuk segera mengambil sikap kolektif yang tegas dalam menyikapi putusan tersebut.

Terutama terkait klausul yang mewajibkan Myanmar memulangkan pengungsi Rohingya secara aman dan bermartabat, menghukum para pelaku, serta memberikan kompensasi kepada para korban.

Ia menilai ASEAN tidak boleh lagi berlindung di balik prinsip nonintervensi ketika kejahatan kemanusiaan terberat telah terbukti secara sah di mata hukum internasional.

Ia mengatakan ASEAN kini memiliki tanggung jawab moral dan regional yang besar terhadap Nasib etnis Rohingya yang menjadi korban.

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Putusan ICJ harus menjadi landasan bagi Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya untuk menekan rezim Myanmar agar mematuhi seluruh poin putusan mahkamah.

"Jangan sampai putusan bersejarah ini hanya berhenti di atas kertas tanpa implementasi nyata di lapangan," jelasnya.

ASEAN, kata Sukamta, juga perlu membentuk mekanisme pemantauan khusus guna memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berjalan aman, sukarela, disertai pemulihan hak-hak kewarganegaraan dan harta benda mereka.

Sukamta juga mengingatkan bahwa putusan ICJ terhadap Myanmar itu harus menjadi pemicu (trigger) dan preseden hukum yang kuat, untuk mempercepat penindakan serta penyelesaian kasus-kasus genosida lainnya di dunia, khususnya yang sedang berlangsung di Palestina.

"Vonis ICJ dalam perkara Gambia melawan Myanmar membuktikan bahwa tidak ada satu pun negara yang kebal hukum atas kejahatan genosida. Kita berharap keberanian dan ketegasan majelis hakim ICJ ini menular dan menjadi energi pendorong untuk segera menuntaskan gugatan genosida terhadap Israel atas penderitaan rakyat Palestina di Gaza," ucapnya.

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Ia pun mendorong Pemerintah Indonesia untuk terus memainkan peran aktif dalam diplomasi internasional guna mengawal eksekusi putusan ICJ terkait Rohingya.