JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) menyiapkan bantuan teknologi nuklir untuk Indonesia melalui pembangunan simulator ruang kendali reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor (SMR).

Selain menyediakan simulator ruang kendali, Washington juga akan memberikan bantuan teknis untuk mempersiapkan Indonesia dalam mengembangkan teknologi pembangkit listrik tenaga nuklir generasi baru tersebut.

Bantuan dari AS ini akan digunakan untuk melatih tenaga ahli nuklir tanah air, sekaligus mendukung ambisi Indonesia menjadi pusat pengembangan teknologi SMR di kawasan Asia Tenggara.

Komitmen tersebut diumumkan AS dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) East Asia Summit (EAS) di Manila, Filipina.

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Kerja sama ini merupakan bagian dari program Foundational Infrastructure for Responsible Use of Small Modular Reactor Technology (FIRST) yang digagas Departemen Luar Negeri AS.

Dukungan itu mencakup pelatihan tenaga teknisi, kajian pemilihan lokasi pembangunan reaktor, penguatan regulasi, pengembangan pendidikan teknik nuklir, hingga pengelolaan limbah radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas.

Langkah tersebut tidak terlepas dari proyeksi meningkatnya kebutuhan energi di Asia Tenggara.

Permintaan energi di kawasan ini diperkirakan meningkat hingga tiga kali lipat pada 2050 seiring pertumbuhan ekonomi, industri, dan perkembangan teknologi.

Indonesia Disiapkan Jadi Pusat Pelatihan SMR Salah satu agenda utama dalam kerja sama AS-Indonesia adalah pembangunan simulator ruang kendali SMR.

Fasilitas ini akan menjadi pusat pelatihan bagi teknisi nuklir untuk memahami pengoperasian reaktor modular kecil berbasis teknologi Amerika Serikat.

Melalui fasilitas tersebut, Indonesia diharapkan dapat menyiapkan calon operator reaktor sekaligus membangun sumber daya manusia lokal yang memiliki kompetensi di bidang energi nuklir.

Program FIRST juga mencakup kajian pemilihan lokasi atau siting studies untuk mengidentifikasi wilayah yang sesuai bagi pembangunan SMR di Indonesia.

Dari sisi kelembagaan, AS akan membantu meningkatkan kesiapan regulasi dan proses perizinan program nuklir sipil Indonesia.

Dukungan tersebut penting karena pembangunan pembangkit nuklir tidak hanya membutuhkan teknologi, tetapi juga sistem pengawasan, standar keselamatan, dan kepastian hukum.

Kerja sama pendidikan turut menjadi bagian dari program ini. Universitas di AS akan dihubungkan dengan institusi pendidikan Indonesia untuk mengembangkan kurikulum teknik nuklir dan menyiapkan generasi insinyur berikutnya.

Sementara itu, aspek pengelolaan limbah juga mendapat perhatian. AS akan mengadakan pelatihan serta kunjungan lapangan terkait pengelolaan limbah radioaktif SMR dan bahan bakar nuklir bekas.

Kebutuhan Listrik Jadi Alasan Pengembangan SMR Pengembangan teknologi SMR dinilai relevan dengan kebutuhan energi Indonesia yang terus bertambah.

Pertumbuhan rumah tangga, aktivitas industri, serta teknologi baru seperti Super Intelligence (SI) diperkirakan membutuhkan pasokan listrik yang stabil, terjangkau, dan tersedia sepanjang waktu.

Berbeda dengan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca, reaktor nuklir dapat menghasilkan listrik secara berkelanjutan.

Kemampuan tersebut membuat SMR berpotensi menjadi sumber listrik beban dasar atau baseload.

SMR juga memiliki karakteristik yang membedakannya dari pembangkit nuklir konvensional berskala besar.

Sesuai namanya, reaktor ini dirancang dalam ukuran lebih kecil dengan sistem konstruksi modular.

Pendekatan tersebut memungkinkan pembangunan dilakukan melalui modul-modul yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kapasitas listrik.

Kebutuhan lahan yang relatif lebih kecil dan fleksibilitas pengembangan juga membuat teknologi ini berpotensi diterapkan untuk berbagai kebutuhan energi.

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Dalam pengembangannya, desain SMR asal AS diklaim dilengkapi fitur keselamatan yang lebih maju, termasuk kemampuan menghadapi cuaca ekstrem dan aktivitas seismik.

Teknologinya juga dapat disesuaikan dengan karakteristik jaringan listrik suatu negara. Kapasitas pembangkit bisa dikembangkan secara bertahap mengikuti pertumbuhan kebutuhan energi.

Meski demikian, penerapan teknologi tersebut tetap membutuhkan kajian teknis, kesiapan infrastruktur, serta pengawasan keselamatan yang ketat sebelum dapat dioperasikan secara komersial.

Dikutip via laman resminya, pengumuman bantuan untuk Indonesia juga menjadi bagian dari upaya Amerika Serikat memperluas kerja sama pengembangan energi nuklir sipil di kawasan Indo-Pasifik.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio bersama mitranya dari Jepang dan Korea Selatan menandatangani nota kerja sama atau Memorandum of Cooperation (MOC) terkait pengembangan dan penerapan SMR.

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Kesepakatan trilateral tersebut bertujuan mempertemukan negara-negara mitra yang memiliki kemampuan industri dan teknologi untuk mendukung pengembangan energi nuklir secara bertanggung jawab.

AS menilai kolaborasi dengan negara-negara mitra dapat memperkuat ketahanan energi, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta membuka peluang lapangan kerja di Amerika Serikat maupun negara-negara kawasan.

Teknologi reaktor nuklir AS sendiri dikembangkan berdasarkan pengalaman inovasi dan operasional selama lebih dari 70 tahun di sektor energi nuklir.