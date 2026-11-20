JawaPos.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dalam pertemuan trilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Jum'at (20/11), Pertemuan yang diawali dengan sesi foto bersama tersebut menjadi agenda diplomatik penting karena mempertemukan tiga pemimpin negara berkekuatan besar dunia untuk membahas sejumlah isu global.

Presiden Xi Jinping menyatakan bahwa pertemuan tersebut memiliki arti penting dan menekankan perlunya kerja sama ketiga negara dalam menghadapi berbagai tantangan internasional.

Dalam pembicaraan tersebut, isu perang Ukraina, pengendalian senjata nuklir, hubungan bilateral, serta perdagangan menjadi sejumlah agenda utama yang dibahas ketiga pemimpin.

Trump menyebut Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok memiliki posisi strategis untuk membicarakan pengendalian senjata nuklir, sedangkan Putin menegaskan bahwa konflik Ukraina menjadi salah satu fokus pembahasan.

Pertemuan tertutup ketiga pemimpin berlangsung selama sekitar 55 menit, meskipun sejumlah analis menilai perbedaan kepentingan di antara ketiga negara masih menjadi tantangan dalam mencapai kesepakatan bersama.

Sebelum pertemuan trilateral berlangsung, Trump terlebih dahulu menggelar pembicaraan bilateral dengan Xi Jinping dan Vladimir Putin secara terpisah.

Dalam pertemuan tersebut, Trump menyebut kedua pemimpin sebagai teman serta menyampaikan harapannya agar hubungan Amerika Serikat dengan Tiongkok dan Rusia dapat berkembang melalui komunikasi diplomatik.