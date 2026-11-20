JawaPos.com — Nvidia mulai mencari pemimpin baru setelah mundurnya salah satu pendiri sekaligus CEO Jensen Huang. Perusahaan semikonduktor asal Amerika Serikat (AS) itu dikabarkan telah mendekati CEO Arm Holdings, Rene Haas, yang dipandang sebagai kandidat terkuat untuk mengisi posisi tersebut. Pergantian ini menjadi perhatian industri teknologi global karena Nvidia memegang peranan penting dalam pengembangan cip kecerdasan buatan (AI).

Dilansir dari The Guardian, Jumat (20/11/2026), perusahaan perekrutan eksekutif Heidrick & Struggles yang ditunjuk dewan direksi Nvidia mulai menghubungi sejumlah calon pemimpin potensial. Mengutip laporan Bloomberg, Haas termasuk eksekutif yang telah didekati. Meski masuk dalam daftar kandidat, Haas belum dipastikan bersedia mengambil alih posisi tersebut.

Haas memiliki pengalaman langsung di Nvidia sebelum memimpin Arm. Eksekutif berusia 64 tahun itu bergabung dengan Arm pada 2013 setelah bekerja selama tujuh tahun di Nvidia sebagai wakil presiden sekaligus manajer umum divisi produk komputasi. Dia kemudian dipercaya menjadi CEO Arm pada 2022. Pengalaman tersebut membuat Haas memahami bisnis dan budaya perusahaan yang kini tengah mencari pengganti Huang.

Selain Haas, sejumlah nama lain turut dipertimbangkan, termasuk Ian Buck, wakil presiden Nvidia; Lisa Su, CEO Advanced Micro Devices (AMD); serta Johny Srouji, kepala divisi perangkat keras Apple. Sementara proses seleksi berlangsung, Nvidia menunjuk direktur keuangannya, Colette Kress, sebagai CEO sementara.

Pencalonan Haas juga memiliki dimensi strategis bagi industri semikonduktor. Arm, yang berkantor pusat global di Cambridge, Inggris, tetapi tercatat di bursa New York, memiliki sekitar 500 pengguna desain cip di seluruh dunia, termasuk Nvidia, Apple, Samsung, dan Qualcomm. Perusahaan tersebut mempekerjakan lebih dari 7.000 orang, dengan lebih dari 3.000 karyawan di Inggris. Nilai pasarnya mencapai USD 196 miliar atau sekitar Rp3.579 triliun, berdasarkan kurs Rp18.260 per dolar AS.

Di tengah spekulasi tersebut, Haas tetap memberikan penghormatan kepada mantan atasannya. Dalam konferensi teknologi di Austin, AS, Rabu (18/11), dia menyebut Huang sebagai sosok legendaris. “Apa yang dibangunnya di Nvidia merupakan pencapaian bersejarah. Tidak banyak tokoh besar seperti dia,” ujar Haas.

Sementara itu, Huang sempat membuka kemungkinan kembali memimpin perusahaan setelah menyatakan bersedia memenuhi permintaan dewan direksi. Pernyataan tersebut muncul setelah Presiden AS Donald Trump, Elon Musk, sejumlah pemodal ventura terkemuka, serta salah satu pendiri Uber Travis Kalanick menyerukan agar Huang kembali menjabat.

Dalam pernyataan tertulis pada Selasa (17/11), Huang mengatakan, “Jika dewan direksi memutuskan bahwa kepulangan saya merupakan langkah terbaik bagi pemegang saham, karyawan, perusahaan, dan Amerika Serikat, saya akan merasa terhormat untuk memenuhi panggilan tersebut dan kembali sebagai CEO.”

Namun, dewan direksi tidak berencana mengembalikan Huang ke posisi tersebut. Ketua Dewan Nvidia Harvey Jones menegaskan keputusan itu dalam pemaparan hasil keuangan kuartalan perusahaan. “Meskipun pergantian ini tidak terduga, dewan direksi secara proaktif menangani konsekuensinya,” ujar Jones. Dia memastikan bahwa Nvidia tidak bermaksud mengangkat kembali Huang sebagai CEO.

Di sisi operasional, Kress telah memaparkan kinerja keuangan terbaru Nvidia. Pendapatan kuartalan perusahaan mencapai USD 115,84 miliar, meningkat dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa bisnis Nvidia tetap mencatat pertumbuhan kuat meskipun perusahaan sedang menghadapi perubahan kepemimpinan.

Di luar persoalan suksesi, Huang juga menyetujui permintaan untuk memberikan keterangan dalam wawancara tertulis kepada Komite Urusan Luar Negeri DPR AS, komite khusus Partai Komunis Tiongkok, serta Komite Intelijen pada awal Desember.