JawaPos.com — Elon Musk mulai mengambil jarak dari gerakan politik Make America Great Again (MAGA) yang identik dengan Presiden Donald Trump, setelah Partai Republik mengalami kekalahan besar dalam pemilu sela Amerika Serikat (AS) 2026. Miliarder pemilik Tesla dan SpaceX itu juga mengaku menyesal telah menggelontorkan ratusan juta dolar AS untuk mendukung kandidat Partai Republik, tetapi gagal memperoleh hasil politik yang sepadan.

Pernyataan itu disampaikan Musk melalui konferensi video dalam DealBook Summit yang diselenggarakan The New York Times, Rabu (18/11). Ketika ditanya mengenai identitas politiknya, Musk mengatakan, "Saya bukan bagian dari MAGA." Dia menjelaskan, dirinya tidak sepenuhnya memahami definisi gerakan tersebut. "Jika MAGA berarti kepatuhan buta terhadap serangkaian kebijakan Partai Republik, saya tentu tidak seperti itu. Menurut saya, kedua partai memiliki sisi positif dan negatif," ujarnya.

Musk juga mengungkapkan penyesalan atas besarnya dana yang dikeluarkan untuk pemilu sela November. "Saya merasa cukup bodoh karena telah menghabiskan begitu banyak uang tanpa mendapatkan hasil yang berarti," katanya. Dia sekaligus berusaha mengecilkan keterlibatan pribadinya dalam kampanye tersebut dengan menyebut fokus utamanya tetap membangun SpaceX dan Tesla.

Dilansir dari Associated Press, Kamis (19/11/2026), Musk menghabiskan lebih dari USD 400 juta atau sekitar Rp 7,3 triliun, dengan kurs Rp 18.260 per dolar AS, untuk mendukung kandidat yang sejalan dengan Presiden Donald Trump. Sekitar USD 200 juta di antaranya digunakan untuk mendukung Ken Paxton dalam pemilihan Senat Texas. Namun, Paxton dikalahkan kandidat Demokrat James Talarico. Kekalahan itu menjadi bagian dari kemenangan luas Demokrat yang berhasil merebut kendali Kongres dan sejumlah pemerintahan negara bagian.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa kekuatan finansial para miliarder teknologi tidak selalu mampu menentukan hasil pemilu. Demokrat menjadikan Musk, pengusaha teknologi lainnya, perkembangan kecerdasan buatan (AI), serta pembangunan pusat data sebagai isu kampanye. Setelah mengambil alih Kongres pada Januari 2027, mereka berencana memperketat pengawasan industri teknologi melalui penyelidikan terhadap hubungan perusahaan-perusahaan tersebut dengan pemerintahan Trump.

Pernyataan terbaru Musk juga bertolak belakang dengan sikapnya selama kampanye presiden 2024. Saat mendukung Trump di Butler, Pennsylvania, pada Oktober tahun itu, Musk mengenakan topi MAGA dan menyatakan, "Saya bukan hanya MAGA, saya adalah Dark MAGA." Dia kembali mengulang pernyataan tersebut dalam kampanye di Madison Square Garden, New York. Setelah Trump dilantik pada 20 Januari 2025, Musk bahkan menyebut kemenangan tersebut sebagai persimpangan penting bagi peradaban manusia.

Kedekatan itu berlanjut ketika Musk memimpin Departemen Efisiensi Pemerintahan (Department of Government Efficiency/DOGE), yang menjalankan agenda pemangkasan belanja pemerintah. Hubungannya dengan Trump sempat memburuk pada 2025 setelah Musk mengkritik rancangan undang-undang anggaran yang dinilainya akan memperbesar utang negara. Keduanya kemudian kembali berdamai, bahkan Musk kembali mengeluarkan dana besar untuk mendukung kandidat Republik dalam pemilu sela.

Namun, CNN menilai perubahan sikap terbaru Musk kemungkinan berkaitan dengan perhitungan kepentingan politik dan bisnis. Kemenangan Demokrat membuka peluang penyelidikan kongres terhadap aktivitas DOGE, kontrak pemerintah yang melibatkan perusahaan-perusahaan Musk, serta perlambatan akses Starlink di Ukraina. Di Texas, tempat Musk memindahkan sejumlah operasional perusahaannya, kemenangan Demokrat juga menghadirkan tantangan politik baru dengan Gina Hinojosa sebagai gubernur.

Meski mengambil jarak dari MAGA, Musk belum sepenuhnya memutus hubungan dengan Trump. Ketika dimintai tanggapan oleh NBC News, Trump menyebut Musk sebagai temannya. Sementara itu, Senator Demokrat Ruben Gallego dari Arizona menanggapi pernyataan Musk melalui X dengan mengatakan, "Anda tetap akan menerima surat panggilan kongres." Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perubahan sikap Musk tidak serta-merta menghapus tuntutan pertanggungjawaban politik terhadap aktivitasnya selama mendukung pemerintahan Trump.

Pergeseran ini memiliki implikasi lebih luas bagi hubungan antara elite teknologi dan kekuasaan politik AS. Selama ini, kedekatan dengan pemerintahan Trump memberi perusahaan teknologi peluang memengaruhi kebijakan, kontrak pemerintah, hingga regulasi industri. Kini, dengan Demokrat menguasai Kongres, Musk dan pengusaha teknologi lainnya menghadapi lingkungan politik yang berbeda.