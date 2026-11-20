JawaPos.com — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengungkapkan pembicaraannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping mengenai kecerdasan buatan (AI), termasuk peluang perdagangan semikonduktor antara kedua negara. Dalam pertemuan tersebut, Trump juga sempat menyinggung mundurnya Jensen Huang dari posisi CEO Nvidia, meskipun hanya secara singkat.

Dilansir dari Reuters, Jumat (20/11/2026), Trump mengatakan pembicaraan dengan Xi berlangsung sepanjang jamuan makan malam pada Kamis (19/11). AI menjadi salah satu topik utama yang dibicarakan kedua pemimpin di tengah persaingan AS dan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi yang dinilai strategis bagi kepemimpinan ekonomi dan militer masa depan.

"Kami berbicara sepanjang malam dan membahas hal itu (AI)," kata Trump dalam wawancara dengan Fox News. Dia juga menyebut Xi terkesan dengan kemajuan teknologi AS. Trump menegaskan bahwa negaranya berada di depan Tiongkok dan negara-negara lain dalam pengembangan AI.

Meski demikian, pembicaraan tersebut tidak hanya menyangkut kemampuan teknologi, tetapi juga aturan dan akses terhadap industri semikonduktor. Trump mengatakan dirinya ingin Nvidia tetap memiliki kesempatan menjual produknya ke pasar Tiongkok. Selama ini, Washington membatasi ekspor cip AI tercanggih karena khawatir teknologi tersebut dapat dimanfaatkan oleh militer Tiongkok.

"Kami tidak ingin mengatakan kepada perusahaan seperti Nvidia, 'Kalian membuat cip, tetapi tidak boleh menjualnya'," ujar Trump. Pernyataan itu memperlihatkan pertimbangan pemerintah AS untuk menjaga kepentingan industri teknologi domestik sekaligus mempertahankan pembatasan terhadap akses Tiongkok atas teknologi paling mutakhir.

Salah satu produk yang menjadi perhatian ialah Blackwell, prosesor AI unggulan Nvidia. Trump mengklaim cip tersebut memiliki keunggulan sekitar sepuluh tahun dibandingkan cip lain dan sulit ditiru karena tingkat kompleksitas teknologinya. Dia bahkan membuka kemungkinan Washington mengizinkan penjualan Blackwell ke Tiongkok dalam dua hingga tiga tahun mendatang, setelah Nvidia memiliki produk generasi berikutnya.

"Dalam dua atau tiga tahun, jika saya masih menjabat, saya akan mengatakan, silakan jual Blackwell karena mereka akan memiliki produk lain," kata Trump. Pernyataan itu menunjukkan bahwa kebijakan ekspor cip dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi, meskipun belum ada keputusan resmi mengenai izin penjualan tersebut.

Di tengah pembahasan industri AI, Trump juga ditanya mengenai Jensen Huang, yang telah mundur dari jabatan CEO Nvidia setelah terungkapnya persoalan hubungan pribadi, termasuk dengan Alice Huang. Perempuan tersebut tengah menjadi subjek penyelidikan intelijen AS terkait dugaan keterkaitan dengan Kementerian Keamanan Negara Tiongkok dan kemungkinan informasi yang disampaikannya. Meski demikian, dugaan keterlibatan tersebut masih dalam penyelidikan dan belum terbukti secara hukum.

Trump mengatakan persoalan Huang hanya disinggung sekilas. "Kami tidak membahasnya. Mungkin saya hanya menyinggungnya sebentar karena ini sungguh sebuah tragedi. Dia orang yang sangat brilian," ujarnya. Ketika ditanya apakah kasus tersebut menimbulkan ancaman keamanan nasional, Trump menjawab, "Saya belum mendengar bahwa dia seorang mata-mata."

Huang sebelumnya beberapa kali bertemu Trump ketika Nvidia memperjuangkan akses penjualan cip ke Tiongkok. Dia juga menyatakan dukungan terhadap agenda AI pemerintahan Trump. Karena itu, perkembangan di Nvidia memiliki arti penting bagi hubungan antara kebijakan industri teknologi Washington dan persaingan dengan Beijing.