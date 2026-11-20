JawaPos.com – Tank-tank militer Israel dilaporkan melintasi perbatasan garis kuning dan memasuki wilayah Gaza tengah yang dikuasai Hamas.

Dilansir dari laman The Guardian pada Jum'at (20/11), Operasi darat tersebut menjadi aksi pertama pasukan Israel yang melewati batas tersebut sejak kesepakatan gencatan senjata diberlakukan pada Oktober 2025.

Dalam operasi itu, tank-tank Israel bergerak menyusuri Jalan Salah al-Din, jalur utama yang menghubungkan wilayah utara dan selatan Gaza, sehingga memaksa puluhan pengungsi Palestina meninggalkan tenda pengungsian mereka.

Juru bicara militer Israel menyatakan bahwa operasi tersebut bertujuan menargetkan infrastruktur Hamas di sebelah barat garis kuning, tepatnya di wilayah Gaza tengah.

Sementara itu, sumber keamanan Gaza melaporkan adanya serangan artileri intensif di sebelah utara kamp pengungsi Nuseirat, disertai pergerakan kendaraan militer, tembakan, dan serangan udara sejak tengah hari.

Hamas mengecam tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap kesepakatan gencatan senjata dan menyebutnya sebagai eskalasi berbahaya, sedangkan petugas medis Palestina melaporkan satu orang tewas akibat serangan udara di sekitar lokasi operasi.

Operasi militer tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Israel dan Hamas terkait keberlanjutan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat pada Oktober 2025.

Dewan Perdamaian yang mengawasi pelaksanaan kesepakatan tersebut sebelumnya menilai kedua pihak gagal memenuhi komitmen untuk menghentikan permusuhan, sehingga meningkatkan risiko runtuhnya gencatan senjata.