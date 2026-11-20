JawaPos.com — Ambisi Meta Platforms memperluas bisnis kecerdasan buatan (AI) mulai berbenturan dengan komitmen lingkungannya. Perusahaan milik Mark Zuckerberg itu mempertimbangkan kembali target mencapai emisi nol bersih (net zero) pada 2030 setelah emisi gas rumah kaca melonjak 45 persen sepanjang 2025. Kenaikan tersebut memperlihatkan besarnya konsekuensi lingkungan dari pembangunan infrastruktur komputasi untuk memenuhi persaingan industri AI global.

Dilansir dari Axios, Jumat (20/11/2026), laporan keberlanjutan terbaru Meta mencatat emisi bersih setara karbon perusahaan mencapai 11,8 juta ton metrik karbon dioksida ekuivalen (CO₂e), meningkat 45 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Pada periode yang sama, konsumsi listrik bertambah 35 persen. Kenaikan emisi Meta juga melampaui perusahaan teknologi besar lainnya, yakni Google sebesar 18 persen, Amazon 16 persen, dan Microsoft 25 persen.

Menanggapi perkembangan tersebut, Wakil Presiden Pusat Data Meta Rachel Peterson dan Kepala Global Net Zero dan Keberlanjutan Blair Swedeen menyatakan perusahaan sedang meninjau ulang komitmennya. Dalam laporan tahunan tersebut, keduanya menulis, "Kami sedang mengevaluasi kembali jadwal, tahapan pelaksanaan, dan target-target sementara, termasuk kerangka waktu 2030 untuk mencapai target emisi nol bersih." Mereka belum menjelaskan perubahan yang dipertimbangkan maupun kapan keputusan final akan diumumkan.

Peterson dan Swedeen juga mengakui asumsi awal perusahaan tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan industri. "Ketika menetapkan target emisi nol bersih, kami memperkirakan pertumbuhan yang stabil, penurunan biaya energi bersih, serta perubahan dalam sistem yang lebih luas yang memungkinkan kemajuan sesuai dengan rencana kami. Kenyataannya jauh lebih kompleks," tulis keduanya. Mereka menambahkan, "Mewujudkan visi Meta mengharuskan kami membangun infrastruktur yang mendukung AI."

Target tersebut pertama kali diumumkan pada 2020, ketika perusahaan masih menggunakan nama Facebook dan lonjakan AI generatif belum terjadi. Meta berkomitmen mencapai emisi nol bersih di seluruh rantai nilainya pada 2030, sejalan dengan tujuan Perjanjian Paris membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat Celsius. Komitmen itu mencakup pengurangan emisi dari kegiatan operasional hingga rantai pasok, termasuk pengadaan barang, pembangunan fasilitas, mesin, dan peralatan.

Di sisi lain, Meta menyatakan telah mengontrak kapasitas energi bersih lebih dari 30 gigawatt (GW), mencakup tenaga nuklir, surya, dan panas bumi. Namun, kurang dari separuh kapasitas tersebut telah menghasilkan listrik. Perusahaan juga mengklaim telah mencocokkan seluruh konsumsi listrik tahunannya dengan energi bersih dan terbarukan. Persoalannya, ketersediaan energi rendah karbon belum tentu mampu mengejar kebutuhan listrik pusat data yang berkembang cepat.

Karena itu, Meta membuka kemungkinan menggunakan pembangkit listrik berbahan bakar gas alam ketika perusahaan utilitas tidak mampu memasok listrik sesuai kebutuhan pusat datanya. Perusahaan juga berupaya menekan sebagian emisi metana dari penggunaan gas dengan membiayai produksi gas yang memiliki tingkat kebocoran metana lebih rendah di tempat lain. Namun, sejumlah proyek pembangkit gas yang disiapkan untuk memasok fasilitas Meta belum sepenuhnya tercermin dalam catatan emisi 2025. Artinya, ekspansi pembangkit tersebut berpotensi menambah jejak karbon perusahaan pada tahun-tahun berikutnya.

Di Louisiana, perusahaan utilitas Entergy mengembangkan tujuh unit pembangkit gas dengan kapasitas gabungan lebih dari 5.200 megawatt untuk memasok pusat data Meta. Regulator Ohio juga menyetujui pembangkit gas berkapasitas 200 megawatt yang secara khusus dibangun untuk kebutuhan pusat data perusahaan. Sementara itu, perusahaan riset Cleanview mengidentifikasi proyek pembangkit gas berkapasitas 521 megawatt yang sedang dibangun untuk Meta di Utah.

Tekanan lingkungan tidak berhenti pada emisi karbon. Konsumsi air langsung Meta memang turun 4 persen, tetapi penggunaan air di wilayah yang mengalami tekanan ketersediaan air tinggi justru meningkat 24 persen. Sementara itu, perkiraan konsumsi air tidak langsung untuk menghasilkan listrik melonjak 37 persen sebelum memperhitungkan pembelian energi bersih. Pembangkit gas juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk sistem pendingin, sehingga ketergantungan pada sumber energi tersebut berpotensi memperbesar jejak penggunaan air perusahaan.