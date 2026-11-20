JawaPos.com — Persaingan bisnis internet satelit global memasuki babak baru setelah konglomerasi Reliance Group milik miliarder India Mukesh Ambani menjajaki kemitraan manufaktur untuk membangun jaringan 1.600 satelit orbit rendah (Low Earth Orbit/LEO). Proyek tersebut disiapkan sebagai alternatif domestik bagi Starlink milik Elon Musk sekaligus upaya India mengurangi ketergantungan terhadap operator satelit asing.

Dilansir dari Bloomberg, Kamis (19/11/2026), Reliance menargetkan seluruh konstelasi tersebut beroperasi pada 2035. Untuk merealisasikan ambisi itu, Reliance tengah berunding dengan produsen satelit India, perusahaan rintisan teknologi, serta kelompok industri besar. Perusahaan menawarkan pembiayaan infrastruktur agar mitra lokal mampu meningkatkan kapasitas produksi.

Jaringan tersebut juga diproyeksikan menopang ekspansi Jio Platforms Ltd., unit digital Reliance yang baru melantai di bursa. Skala proyek menjadi tantangan tersendiri karena India saat ini memproduksi kurang dari 15 satelit per tahun, sedangkan kebutuhan konstelasi tersebut diperkirakan mencapai 200 unit setiap tahun.

Karena kapasitas industri domestik belum memadai, Reliance berencana menggabungkan produksi lokal dengan pengadaan dari luar negeri. Perusahaan menargetkan pembelian sedikitnya 400 satelit dari Amerika Serikat dan tengah membahas kemungkinan pengadaan dengan dua perusahaan AS. Pemasok dari Eropa juga masuk dalam evaluasi, sementara Tiongkok tidak dipertimbangkan sebagai sumber. Strategi tersebut memperlihatkan bahwa ambisi kemandirian teknologi India masih membutuhkan dukungan rantai pasok internasional.

Dari sisi jadwal, Reliance membidik misi uji coba pertama pada September 2027, sebelum memulai pengerahan satelit secara lebih luas pada awal 2028. Namun, target penyelesaian jaringan bergeser menjadi 2035 dari rencana sebelumnya pada 2030. Penyesuaian itu dipengaruhi keterbatasan kapasitas manufaktur dan peluncuran roket. Artinya, tantangan Reliance bukan hanya membangun satelit dalam jumlah besar, tetapi juga memastikan seluruh perangkat dapat ditempatkan pada orbit yang telah ditentukan.

Keterbatasan tersebut menjadi perhatian pelaku industri antariksa India. CEO produsen satelit HEX20, Amal Chandran, menilai peningkatan produksi masih dapat dicapai melalui investasi, tetapi kapasitas peluncuran menjadi persoalan lebih rumit. “Produksi dalam skala besar memungkinkan dilakukan. Namun, tantangan sebenarnya adalah memastikan tersedianya cukup banyak peluncuran roket di India agar satelit dapat ditempatkan pada orbit yang diinginkan, apabila konstelasi ini direncanakan menggunakan kendaraan peluncur India,” ujarnya kepada Bloomberg.

Di luar kepentingan komersial, jaringan Reliance memiliki dimensi strategis bagi pemerintah India. Infrastruktur tersebut terutama dirancang memperluas konektivitas internet di berbagai wilayah, tetapi juga berpotensi mendukung komunikasi strategis ketika terjadi konflik maupun ketegangan geopolitik. Kebutuhan memperkuat kemampuan antariksa domestik semakin mengemuka setelah konflik perbatasan India dan Pakistan.

Dalam pemberitaan sebelumnya, The Economic Times mengutip seorang pejabat yang mengatakan, “Pemerintah akan mendukung Jio dalam pengajuan kepada International Telecommunication Union (ITU) untuk mengamankan slot orbit, mengingat perusahaan India kini memasuki sektor strategis tersebut.”

Posisi Reliance sekaligus memperlihatkan perbedaan pendekatan dengan Starlink. Perusahaan milik Musk itu telah mengoperasikan jaringan global dengan lebih dari 10.000 satelit, sedangkan konstelasi Ambani dirancang terutama untuk memenuhi kebutuhan konektivitas dan kepentingan strategis India. Rencana Starlink masuk ke pasar India sendiri masih menghadapi pemeriksaan regulasi dan keamanan. Kekhawatiran mengenai kendali asing atas jaringan satelit, khususnya dalam situasi geopolitik yang sensitif, turut memperkuat dorongan membangun alternatif yang dikendalikan perusahaan domestik.

Persaingan tersebut juga berlangsung di tengah perdebatan politik mengenai perizinan Starlink. Sebelumnya, Musk menuduh sejumlah oligarki berupaya mempertahankan dominasi bisnis dengan menghambat persetujuan regulasi perusahaannya di India. Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi membantah tuduhan tersebut dan menyatakan proses perizinan berlangsung secara adil serta tidak diskriminatif.

Menanggapi pertanyaan Musk mengenai apakah Ketua Reliance Industries Mukesh Ambani merupakan “bos sebenarnya di India”, pemimpin Partai Kongres Rahul Gandhi menyindir, “Selamat datang di India, Elon. Tunggu sampai Anda menemukan orang yang satunya lagi.” Pernyataan itu diduga merujuk pada konglomerat Gautam Adani. Musk kemudian berterima kasih kepada Rahul dan menyebut situasi tersebut mengkhawatirkan. Pertukaran pernyataan itu memperlihatkan bagaimana persaingan bisnis satelit telah bersinggungan dengan isu pengaruh kelompok usaha besar dan kebijakan pemerintah.