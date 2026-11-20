JawaPos.com - Arthur Miller, seorang pejabat urusan anggaran di Pentagon mengatakan, Amerika Serikat telah menghabiskan lebih dari 48 miliar dolar AS (sekitar Rp877 triliun) untuk operasi militer terhadap Iran sejak konflik tersebut dimulai pada akhir Februari.

Menurut Miller, per 13 November 2026, jumlah anggaran yang telah dikeluarkan untuk operasi militer itu mencapai 48,3 miliar dolar AS (sekitar Rp882,8 triliun), kata Miller.

Dia menyampaikan hal itu dalam rapat dengar pendapat di Komite Angkatan Bersenjata Senat AS pada Kamis (19/11). Miller menyebutkan jumlah tersebut mencakup anggaran untuk amunisi, penggantian peralatan militer, dan operasi militer.

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai menyerang sejumlah target di Iran, termasuk Ibu Kota Teheran, yang kemudian dibalas oleh Iran dengan serangan serupa.