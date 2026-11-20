JawaPos.com - Para pembela hak asasi manusia (HAM) dari seluruh dunia sepakat untuk tidak berjalan sendiri-sendiri.

Forum Ombudsman Internasional yang digelar di Moskow, sebagai bagian dari pertemuan tahunan Aliansi Ombudsman Eurasia (Eurasian Ombudsman Alliance), melahirkan terobosan baru: Persatuan Pembela Independen Sedunia (WIDU).

Deklarasi niat pembentukan WIDU itu ditandatangani 74 pegiat HAM. Organisasi ini akan didirikan atas dasar prinsip humanisme, independensi, imparsialitas, dan solidaritas internasional.

WIDU akan bekerja berdasarkan Prinsip-Prinsip Moskow tentang Kerja Sama Hak Asasi Manusia Internasional.

Dokumen itu memuat 23 ketentuan mengenai perlindungan martabat manusia, universalitas hak dan kebebasan, penghormatan terhadap keberagaman nasional, serta kepatuhan pada supremasi hukum dan objektivitas.

Prinsip-Prinsip Moskow dirancang untuk memperkuat otonomi lembaga-lembaga HAM dan memungkinkan mereka bekerja sama bahkan di tengah perbedaan pendapat antarnegara.

Lahir karena Krisis Makin Parah Kebutuhan akan persatuan baru ini muncul dari tantangan masa kini. Konflik bersenjata, bencana akibat ulah manusia dan bencana alam, krisis kemanusiaan, serta migrasi massal menuntut bentuk-bentuk koordinasi baru di antara lembaga-lembaga HAM.

Para peserta Forum sepakat bahwa hak manusia atas hidup, martabat, dan kebebasan tidak boleh bergantung pada batas negara atau keadaan politik.

Persatuan tersebut berencana membangun mekanisme bantuan hukum lintas batas. Dalam kasus pelanggaran HAM massal, para ombudsman dari berbagai negara akan menyusun standar bersama untuk respons krisis.

Keanggotaan persatuan ini akan bersifat terbuka: semua pembela HAM yang menganut nilai-nilai organisasi dipersilakan bergabung.

Indonesia Ikut Hadir Forum Ombudsman Internasional ini mempertemukan para ombudsman dan pegiat HAM dari 70 negara.

Lebih dari 450 peserta datang ke Moskow dari negara-negara tetangga, Amerika Serikat, Meksiko, Brasil, Yunani, Indonesia, Madagaskar, Mongolia, Swiss, dan negara-negara lain.

Komisioner Hak Asasi Manusia Federasi Rusia Yana Lantratova mengatakan, tidak boleh membiarkan standar ganda dalam perlindungan hak asasi manusia.

"Sangat penting untuk menghormati hak setiap orang, tanpa memandang kebangsaan, agama, negara tempat tinggal, atau keyakinan politik," tutur Yana Lantratova.

Mengenai persatuan yang diusulkan itu, dia menjelaskan, semua harus menanggapi tantangan yang dihadapi secara imparsial, jujur, dan adil.

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"Kami mengusulkan untuk bersatu dalam sebuah lembaga independen, tempat berbagai negara yang memiliki keahlian kuat di bidang tertentu akan mengoordinasikan upaya seksi-seksi tematik dan memimpinnya," ungkap Yana Lantratova.

Lantratova menyebutkan bahwa inisiatif tersebut telah mendapat dukungan. Pihaknya merasa senang karena dalam pertemuan bilateral dengan para ombudsman, banyak yang mendukung inisiatif ini dan menyatakan keinginan untuk bergabung.