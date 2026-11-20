JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Tiongkok Xi Jinping, dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyepakati deklarasi perdamaian dalam pertemuan trilateral di sela-sela Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) di Shenzhen, Tiongkok, Kamis (19/11/2026). Meski menghasilkan kesepakatan mengenai stabilitas internasional dan pengurangan risiko perang nuklir, pertemuan bersejarah tersebut belum menghasilkan terobosan konkret untuk menyelesaikan konflik Ukraina maupun persoalan keamanan global lainnya.

Pertemuan yang berlangsung lebih dari satu jam itu menjadi pertemuan trilateral pertama yang mempertemukan secara langsung ketiga pemimpin negara tersebut. Sejumlah isu strategis dibahas, mulai dari pengendalian senjata nuklir, perang Ukraina, hingga stabilitas keamanan internasional.

Trump menyebut pertemuan tersebut sebagai momen bersejarah. Dalam pernyataan pembuka, ia mengatakan Amerika Serikat, Tiongkok, dan Rusia memiliki posisi strategis yang memungkinkan ketiganya membahas pengurangan persediaan senjata nuklir serta menekan risiko penggunaannya.

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Sementara itu, Xi Jinping menegaskan pentingnya mencegah terjadinya perang nuklir. Ia menyerukan seluruh pihak untuk melakukan berbagai upaya agar senjata nuklir dapat dilarang secara menyeluruh dan dimusnahkan.

Putin juga menilai ketiga negara memiliki sejumlah kepentingan yang sejalan dalam menyelesaikan konflik internasional, termasuk perang di Ukraina. Menurutnya, ketiga negara memiliki tanggung jawab bersama dalam menjaga perdamaian dan keamanan dunia.

Deklarasi Empat Poin Setelah pertemuan, media pemerintah Tiongkok mengumumkan deklarasi perdamaian yang memuat empat poin utama. Pertama, ketiga negara berkomitmen mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar organisasi tersebut lebih efektif dalam menghadapi tantangan global dan menjalankan mandat menjaga perdamaian internasional. Kedua, ketiga kepala negara menyatakan rencana meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak olahan serta menegaskan pentingnya menjaga stabilitas aliran energi dunia.

Ketiga, deklarasi tersebut menekankan prinsip persetujuan negara dan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara. Pernyataan itu juga menyebut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan lembaga serupa tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya.

Keempat, ketiga pemimpin kembali menegaskan bahwa perang nuklir tidak dapat dimenangkan dan tidak boleh terjadi. Mereka juga menyatakan komitmen untuk melakukan dialog mengenai pengurangan risiko nuklir dan pencegahan proliferasi senjata nuklir.

Meski demikian, deklarasi tersebut tidak secara khusus menyebut penyelesaian perang Ukraina maupun konflik Iran. Tidak ada pula pengumuman mengenai kesepakatan baru yang mengatur pengurangan persenjataan nuklir ketiga negara.

Perang Ukraina Belum Menemukan Titik Terang Persoalan Ukraina menjadi salah satu isu penting dalam pembicaraan tersebut. Putin menyampaikan bahwa Rusia, Amerika Serikat, dan Tiongkok memiliki kepentingan yang saling beririsan dalam penyelesaian konflik internasional.

Namun, pertemuan itu belum menunjukkan kemajuan signifikan menuju penyelesaian perang Ukraina. Nama Kyiv bahkan tidak disebutkan dalam deklarasi perdamaian yang diumumkan setelah pertemuan. Di sisi lain, Putin mengeluarkan pernyataan keras terkait serangan terhadap Jembatan Krimea. Ia memperingatkan bahwa Rusia akan memberikan respons yang lebih menyakitkan terhadap serangan tersebut.

Putin juga menyampaikan apresiasi kepada Trump dan menilai Presiden AS itu memiliki kesungguhan dalam mendorong penyelesaian konflik Ukraina serta memperbaiki hubungan bilateral dengan Rusia.

Sorotan terhadap Mahkamah Pidana Internasional Pertemuan ketiga pemimpin juga menarik perhatian karena pernyataan Trump mengenai Mahkamah Pidana Internasional. Trump mengkritik lembaga tersebut dan menyebut ICC telah bertindak di luar kendali.

Pernyataan itu menjadi sorotan mengingat ICC telah menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Putin pada Maret 2023. Surat tersebut berkaitan dengan tuduhan kejahatan perang berupa deportasi dan pemindahan anak-anak Ukraina dari wilayah pendudukan ke Rusia.

Deklarasi bersama yang menekankan penghormatan terhadap kekebalan pejabat negara serta pembatasan yurisdiksi ICC dinilai berpotensi memunculkan perdebatan mengenai kewenangan lembaga peradilan internasional tersebut.

Tiongkok Sebut Pertemuan sebagai KTT Perdamaian Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi menyebut pertemuan trilateral tersebut sebagai sebuah KTT perdamaian. Menurutnya, dialog yang berlangsung di sela-sela KTT APEC itu menciptakan pola baru interaksi antara para pemimpin negara besar.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai keberhasilan pertemuan tersebut pada akhirnya akan ditentukan oleh tindak lanjut nyata dari ketiga negara, khususnya dalam mengurangi risiko konflik nuklir dan menjaga stabilitas keamanan internasional.