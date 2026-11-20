JawaPos.com - Serangan rudal kelompok Houthi kembali menyasar pusat keuangan Riyadh, Arab Saudi, Kamis (19/11). Kali ini, gedung tertinggi di ibu kota yang menjadi kantor pusat Public Investment Fund (PIF), lembaga pengelola dana kekayaan negara Arab Saudi, mengalami kerusakan.

Insiden tersebut menandai meningkatnya ancaman terhadap infrastruktur strategis kerajaan di tengah konflik Yaman yang diperkirakan bisa berlangsung hingga enam bulan.

Serangan itu menghantam menara PIF yang berada di kawasan King Abdullah Financial District. Sejumlah kaca di sekitar tujuh hingga delapan lantai gedung dilaporkan pecah. Beberapa bagian fasad logam bangunan juga mengalami kerusakan hingga bengkok.

Meski demikian, otoritas pertahanan sipil Arab Saudi memastikan tidak ada korban jiwa maupun laporan warga terluka dalam insiden tersebut.

Mengutip Al Hurra, serangan ini menjadi insiden kedua dalam waktu kurang dari dua pekan yang menyasar bangunan penting di kawasan finansial Riyadh. Sebelumnya, pada 8 November, serangan juga merusak gedung administrasi milik Saudi Aramco, perusahaan minyak milik negara.

Dampak serangan membuat akses masuk ke King Abdullah Financial District ditutup sementara. Sejumlah orang dievakuasi, sementara ambulans dan mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.

Koalisi pimpinan Arab Saudi yang memerangi Houthi menyatakan telah menangani ancaman rudal yang diluncurkan ke arah Riyadh. Berdasarkan penilaian awal, puing-puing rudal dilaporkan jatuh dan menyebabkan kerusakan material.

Ancaman terhadap Proyek Ambisius Mohammed bin Salman

Serangan terhadap menara PIF memiliki arti strategis karena lembaga tersebut menjadi salah satu tulang punggung pembiayaan proyek-proyek besar Arab Saudi.

PIF merupakan dana kekayaan negara yang digunakan untuk mendukung berbagai proyek pembangunan dalam agenda Vision 2030, program transformasi ekonomi yang digagas Putra Mahkota Mohammed bin Salman.

Program tersebut bertujuan mengurangi ketergantungan Arab Saudi terhadap minyak sekaligus mengembangkan sektor pariwisata, teknologi, hiburan, dan investasi internasional.

Karena itu, serangan terhadap kantor pusat PIF bukan sekadar kerusakan pada sebuah gedung perkantoran. Insiden tersebut juga memperlihatkan bagaimana konflik regional mulai mengancam pusat aktivitas ekonomi dan infrastruktur penting kerajaan.

Kelompok Houthi yang didukung Iran diketahui telah meluncurkan serangkaian serangan rudal ke bandara dan fasilitas minyak Arab Saudi sejak perang Yaman kembali memanas pada Juli, bersamaan dengan konflik Amerika Serikat dan Iran.

Intensitas serangan meningkat setelah Arab Saudi melancarkan serangan udara di Yaman untuk mendukung operasi militer pasukan yang berpihak kepada pemerintah Yaman yang diakui secara internasional.

Di tengah meningkatnya serangan, pemerintah Arab Saudi disebut mulai mempersiapkan diri menghadapi konfrontasi militer berkepanjangan.

Reuters melaporkan, Rabu, dua pejabat Barat menyebut otoritas Arab Saudi memperkirakan konflik dengan Houthi dapat berlangsung hingga enam bulan. Satu sumber lain yang mengetahui rencana pemerintah Saudi juga membenarkan informasi tersebut.

Putra Mahkota Mohammed bin Salman bahkan telah bertemu dengan Komandan Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM), Laksamana Brad Cooper, di Riyadh pada Rabu.

Pertemuan tersebut menjadi kunjungan ketiga Cooper ke Arab Saudi yang diumumkan secara terbuka sejak konflik Yaman kembali berlangsung.

Sementara itu, akademisi sekaligus penasihat keamanan Arab Saudi, Nayef al-Waqaa, mengatakan kerajaan tidak seharusnya hanya bersikap reaktif menghadapi serangan Houthi.

Dalam keterangannya kepada MBN, Al-Waqaa menilai Arab Saudi perlu memperkuat kemampuan pertahanan dan daya tangkal militer, sekaligus mengatasi sumber ancaman yang selama ini membahayakan keamanan negara.