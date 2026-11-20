JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) membantah laporan mengenai dugaan rencana Teheran menggunakan "bom kotor" atau senjata kimia terhadap Amerika Serikat. Atas tuduhan itu, IRGC menyebutnya sebagai propaganda palsu.

Juru Bicara IRGC Hossein Mohebbi, mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari operasi psikologis pihak musuh untuk membangun narasi propaganda terhadap Iran.

Untuk diketahui, pada Senin, CNN melaporkan dengan mengutip informasi intelijen AS bahwa Iran diduga merencanakan pembunuhan terhadap sejumlah pejabat senior AS serta berencana menggunakan bom kotor atau senjata kimia untuk mencapai tujuan tersebut.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baghaei membantah laporan itu. Dia menyebutnya sebagai informasi yang direkayasa untuk membenarkan serangan AS lebih lanjut terhadap Iran.

"Berita palsu mengenai niat Iran menggunakan bom kotor dan melancarkan serangkaian serangan siber semata-mata merupakan operasi psikologis musuh," kata Mohebbi, seperti dikutip kantor berita Iran, IRNA, dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

"Musuh menciptakan narasi propaganda baru, termasuk laporan bahwa Iran mengancam AS dengan penggunaan bom kotor atau senjata kimia, serta berencana melakukan operasi siber terhadap infrastruktur sipil AS," ujarnya.

Mohebbi juga mengatakan angkatan bersenjata Iran siap menghadapi setiap operasi darat musuh di wilayah negara tersebut. Dia menambahkan bahwa kemampuan militer dan pertahanan Iran berada pada tingkat yang sangat tinggi.

Pada 28 Februari, AS dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran. Teheran kemudian membalas dengan serangan terhadap pihak lawan.