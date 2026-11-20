JawaPos.com - Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya di negara bagian Rakhine utara selama operasi militer. Atas putusan ini, Bangladesh pun menyambut baik.

Bangladesh berharap putusan tersebut dapat mendorong negara tetangganya itu memulangkan para pengungsi Rohingya.

Menteri Negara Urusan Luar Negeri Bangladesh Shama Obaid Islam menyebut putusan pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu sebagai "hari bersejarah" dan "sangat positif".

"Kami berharap pemerintah Myanmar, serta Tentara Arakan, menyadari bahwa masyarakat Rohingya ingin kembali ke negara mereka sendiri dengan bermartabat. Kami mengharapkan mereka menghormati putusan hari ini dan, dengan demikian, memulai proses pemulangan," katanya dalam konferensi pers di Dhaka, dilansir dari Antara, Jumat (20/11).

"Putusan ini menyoroti tindakan yang dilakukan untuk menghancurkan seluruh komunitas Rohingya di negara bagian Rakhine," ujarnya.

Ia mendesak masyarakat internasional untuk menekan pemerintah Myanmar dan Tentara Arakan agar segera memulai proses pemulangan warga Rohingya.

Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Kelly Currie, menyampaikan kekhawatiran mengenai potensi kekerasan setelah putusan tersebut diumumkan.

Namun, Obaid mengatakan pemerintah Bangladesh tetap meningkatkan kewaspadaan penuh.

Obaid mengatakan Gambia telah mengambil sikap menentang ketidakadilan, kekejaman, tindakan tanpa hukum, dan genosida yang dialami serta masih dihadapi masyarakat Rohingya di Myanmar.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah negara tersebut.

Pengadilan tertinggi PBB memutuskan bahwa Myanmar telah melakukan genosida terhadap Muslim Rohingya pada 2017. Putusan itu menandai pertama kalinya pengadilan tersebut menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida.

ICJ menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida dalam operasi militer di negara bagian Rakhine utara, melalui pemungutan suara dengan hasil sembilan banding enam.