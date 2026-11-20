JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia bergerak naik pada perdagangan Jumat (20/11) pagi, seiring langkah para pedagang menimbang risiko serangan baru AS terhadap Iran di tengah pasokan yang melimpah.

Melansir Investing pada pukul 09:50 WIB, kontrak berjangka minyak mentah Brent naik 0,27 poin atau 0,29 persen ke level USD 92,53 per barel.

Lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (19/11) pagi sebesar USD 92,18 per barel.

Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat naik 0,54 poin atau 0,66 persen ke level USD 83,00 per barel.

Lebih tinggi jika dibandingkan dengan harga yang diperdagangkan Kamis (19/11) pagi sebesar USD 82,41 per barel.

Melansir Bloomberg, Presiden Amerika Serikat, Donald Trump mengatakan kepada Axios bahwa dirinya “tidak terburu-buru mengambil keputusan” terkait Iran.

Sementara itu, Menteri Energi AS Chris Wright, dalam wawancara dengan Fox News, meredam kekhawatiran mengenai pasokan energi kawasan dengan mengatakan bahwa arus pengiriman melalui Selat Hormuz telah mencapai rekor tertinggi.

Pernyataan tersebut meredakan kekhawatiran pasar setelah sejumlah pejabat Barat mengatakan peluang AS melancarkan gelombang serangan baru terhadap Iran meningkat dalam beberapa hari terakhir.

wakil presiden senior bidang perdagangan di BOK Financial Securities Inc, Dennis Kissler, mengatakan harga minyak mentah Brent, yang menjadi acuan global, telah turun sekitar seperlima sepanjang bulan ini.

Hal itu seiring pulihnya pasokan dari Timur Tengah dan keputusan Trump untuk menunda serangan baru.

Meski demikian, ketegangan kembali meningkat dalam beberapa hari terakhir, ditandai dengan serangkaian bentrokan berskala terbatas di kawasan tersebut.

Sejumlah kapal yang melintasi jalur strategis Selat Hormuz juga diserang, sementara kelompok Houthi yang didukung Teheran melancarkan serangan ke Riyadh.

“Meski peningkatan ketegangan geopolitik dalam jangka pendek kembali mendorong aksi beli minyak mentah, fundamental pasar secara keseluruhan masih bergerak ke arah yang semakin bearish,” kata Dennis.

Badan Energi Internasional (IEA) pada pekan ini memperkirakan surplus pasokan minyak sekitar 2 juta barel per hari pada kuartal ini.

Perkiraan tersebut menegaskan semakin besarnya tekanan dari sisi pasokan yang dapat menekan harga minyak. Goldman Sachs Group Inc juga telah memperingatkan risiko kelebihan pasokan pada tahun depan.

Di sisi lain, para pemimpin AS, Tiongkok, dan Rusia sepakat untuk “meningkatkan produksi dan pasokan produk minyak olahan demi kepentingan semua negara” dalam pertemuan di Shenzhen pada Kamis, menurut pernyataan bersama.