JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping mengumumkan bantuan sebesar USD 20 juta atau sekitar Rp 363 miliar untuk mendukung kerja sama praktis di kawasan Asia-Pasifik melalui forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC).

Dalam pidatonya, Xi juga menekankan pentingnya inovasi, ekonomi digital, dan kecerdasan buatan (AI) sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (20/11), pengumuman tersebut disampaikan pada hari kedua Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC yang dihadiri para pemimpin dari 21 negara dan ekonomi di kawasan Pasifik. Pertemuan tahunan itu berlangsung di Shenzhen, Tiongkok bagian selatan.

Di tengah tawaran bantuan tersebut, para pemimpin APEC justru gagal menyatakan dukungan terhadap sistem perdagangan multilateral berbasis aturan dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) sebagai pusatnya. Hal itu menjadi kejadian kedua secara berturut-turut dalam dokumen hasil KTT APEC.

Pernyataan mengenai dukungan terhadap sistem perdagangan berbasis aturan sebelumnya tercantum dalam dokumen hasil KTT APEC pada 2021 hingga 2024.

Namun, bahasa tersebut tidak lagi muncul setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menduduki Gedung Putih pada Januari 2025 untuk masa jabatan keduanya yang tidak berurutan.

Trump dikenal dengan slogan "America First" dan kebijakan tarif tinggi yang diterapkan pemerintahannya.

Dalam pidatonya, Xi menyebut ekonomi digital dan kecerdasan buatan sebagai "mesin pertumbuhan yang didorong inovasi". Dia mengatakan, Beijing akan mendirikan pusat studi komunitas Asia-Pasifik di Shenzhen untuk melakukan riset kebijakan, pertukaran pemikiran, serta memberikan dukungan intelektual bagi kerja sama kawasan.

Tiongkok juga akan membentuk sejumlah lembaga yang bergerak di bidang teknologi digital, arus data lintas batas, dan energi bersih. Langkah tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pertumbuhan berbasis inovasi dan pembangunan hijau di kawasan Asia-Pasifik.

Sementara itu, Trump juga menyinggung perkembangan AI dalam pidatonya di forum tersebut. Dia menyatakan Washington menentang segala bentuk regulasi global yang dianggap dapat mengendalikan teknologi tersebut.

Trump menyebut AI sebagai transformasi teknologi terbesar sejak Revolusi Industri. Meski menilai teknologi itu hampir sepenuhnya membawa dampak positif, dia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang perlu dikelola secara hati-hati.

Pemimpin lain yang menghadiri KTT APEC tahun ini antara lain Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi.

Dalam pernyataan bersama, anggota APEC menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan rantai pasok dan memperdalam kerja sama ekonomi regional. Upaya tersebut ditujukan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat dan tangguh.

Mereka juga berjanji melanjutkan integrasi ekonomi kawasan dengan pendekatan berbasis pasar. Salah satunya melalui pengembangan visi Kawasan Perdagangan Bebas Asia-Pasifik (Free Trade Area of the Asia-Pacific/FTAAP) yang mencakup seluruh anggota APEC.