JawaPos.com - Mahkamah Internasional (ICJ) pada Kamis (19/11) menyatakan Myanmar bertanggung jawab atas genosida terhadap etnis Rohingya berdasarkan Konvensi Genosida 1948. Putusan ini menjadi penetapan pertama dalam sejarah pengadilan tersebut yang menyatakan suatu negara bertanggung jawab atas genosida.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (20/11), pengadilan tertinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) itu juga memerintahkan Myanmar melakukan pemulihan bagi kelompok minoritas Muslim tersebut.

Salah satunya dengan memfasilitasi kepulangan warga Rohingya ke tempat tinggal asal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat, serta mengembalikan atau mengganti harta benda yang hilang maupun rusak.

Putusan yang dibacakan di Den Haag, Belanda, itu tidak dapat diajukan banding dan memiliki kekuatan hukum mengikat. Namun, ICJ tidak memiliki kewenangan untuk menegakkan putusannya secara langsung.

Karena itu, belum dapat dipastikan apakah keputusan bersejarah tersebut akan memperbaiki nasib sekitar 1,2 juta pengungsi Rohingya, yang sebagian besar tinggal di kamp-kamp pengungsian di Bangladesh.

Dalam putusan yang sama, pengadilan juga memerintahkan Myanmar menyelidiki pihak-pihak yang diduga terlibat dalam genosida terhadap kelompok minoritas yang telah lama mengalami persekusi tersebut.

Kekerasan terhadap Rohingya terjadi pada 2017, ketika Myanmar masih dipimpin pemerintahan sipil yang kemudian digulingkan melalui kudeta militer. Saat itu, pasukan keamanan melancarkan operasi terhadap warga Rohingya yang sebagian besar tinggal di Negara Bagian Rakhine, wilayah barat Myanmar.

Sekitar 10.000 orang tewas dalam kekerasan tersebut, sementara lebih dari 740.000 lainnya terpaksa melarikan diri ke Bangladesh.

Penetapan genosida oleh ICJ disahkan melalui pemungutan suara dengan hasil 9 banding 6. Sembilan hakim yang mendukung putusan tersebut termasuk Presiden ICJ Yuji Iwasawa dari Jepang dan mantan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Navi Pillay.

Pillay, yang menjadi salah satu penerima Nobel Perdamaian tahun ini, berpartisipasi dalam perkara Rohingya sebagai hakim ad hoc.

ICJ menyatakan, berbagai dokumen mendukung perkiraan misi pencari fakta PBB bahwa sedikitnya 10.000 orang tewas selama operasi yang disebut Myanmar sebagai "operasi pembersihan" pada 2017.

Dalam operasi tersebut, pasukan keamanan Myanmar melakukan tindakan pemerkosaan dan berbagai bentuk kekerasan seksual secara luas. Bukti yang disampaikan kepada pengadilan juga menunjukkan adanya pembunuhan anak-anak secara sistematis, termasuk anak-anak yang masih sangat kecil.

Pengadilan turut menemukan bahwa pasukan keamanan secara sistematis membakar desa-desa Rohingya selama operasi berlangsung. Setelah itu, pemukiman kembali oleh kelompok etnis non-Rohingya di wilayah tersebut juga didorong.

Perkara genosida terhadap Myanmar bermula ketika Gambia mengajukan gugatan pada November 2019 atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Dalam persidangan pada Desember tahun yang sama, pemimpin Myanmar saat itu, Aung San Suu Kyi, membela perlakuan pemerintahnya terhadap kelompok minoritas Muslim tersebut. Dia membantah adanya niat melakukan genosida.

Kesaksian tersebut menjadi pukulan bagi reputasi Suu Kyi sebagai tokoh demokrasi yang pernah menerima Nobel Perdamaian pada 1991.

Pada 2020, ICJ telah mengeluarkan perintah sementara yang mewajibkan Myanmar mengambil "semua langkah" untuk menghentikan persekusi terhadap Rohingya.

Hingga kini, pemerintah Myanmar tidak mengakui Rohingya sebagai kelompok etnis yang memiliki hak kewarganegaraan. Sebaliknya, mereka dicap sebagai imigran ilegal dari Bangladesh.