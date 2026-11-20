JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberikan penjelasan terperinci kepada Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi mengenai hasil pertemuannya dengan pemimpin Tiongkok dan Rusia. Dalam komunikasi tersebut, Trump juga menegaskan komitmennya terhadap aliansi Jepang-AS dan kawasan Indo-Pasifik.

Dilansir dari Kyodo, Jumat (20/11), Kementerian Luar Negeri Jepang menyatakan Takaichi dan Trump sepakat terus mendorong kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka dalam percakapan telepon selama 20 menit. Komunikasi itu berlangsung setelah KTT kelompok Quad yang melibatkan Australia dan India.

Takaichi dan Trump sebelumnya menghadiri sejumlah pertemuan terkait Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila, tempat KTT Quad digelar. Keduanya juga menghadiri KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Tiongkok.

Dalam rangkaian KTT APEC tersebut, Trump bertemu dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin. Ketiganya menggelar pertemuan trilateral pertama dalam sejarah yang berlangsung di sela-sela forum tersebut.

Setelah berbicara dengan Trump melalui telepon, Takaichi mengatakan kepada wartawan pada Kamis (19/11) bahwa Jepang akan bekerja sama dengan Amerika Serikat dan negara-negara yang memiliki pandangan serupa untuk menjaga tatanan internasional yang bebas dan terbuka.

"Kami akan meningkatkan hubungan Jepang dan Amerika Serikat, yang kini menjadi sekutu dengan tingkat kepercayaan lebih tinggi dari sebelumnya, ke tingkat yang lebih tinggi lagi," kata Takaichi.

Dia menambahkan, dirinya juga bertukar pandangan dengan Trump mengenai situasi di Ukraina.

Trump turut memberikan penjelasan kepada Takaichi mengenai pembicaraan bilateralnya dengan Xi yang berlangsung di Shenzhen.

Selain membahas hubungan kedua negara, Takaichi menyinggung perbedaan posisi Tokyo dan Washington mengenai Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang telah dijatuhi sanksi oleh Amerika Serikat. Dia menegaskan Jepang akan bekerja sama dengan negara lain untuk memperkuat supremasi hukum.

Takaichi mengatakan Trump menghubunginya dari dalam pesawat kepresidenan Air Force One setelah menyelesaikan pertemuan trilateral.

Dalam deklarasi bersama yang diterbitkan setelah pertemuan tersebut, ketiga pemimpin menyatakan ICC, yang saat ini dipimpin warga negara Jepang Tomoko Akane, tidak boleh menyalahgunakan yurisdiksinya.