JawaPos.com — Pengalaman Steve Jobs yang kembali memimpin Apple pada 1997 setelah disingkirkan dari perusahaan pada 1985 kerap menjadi contoh kebangkitan seorang pendiri perusahaan teknologi. Namun, Geoffrey Cain, penulis biografi Jobs, menilai Jensen Huang tidak akan mengalami hal serupa setelah mengundurkan diri dari jabatan CEO Nvidia di tengah kontroversi hubungan pribadi dan dugaan keterkaitan dengan persoalan spionase yang menyangkut keamanan nasional Amerika Serikat.

Dilansir dari The National News, Kamis (19/11/2026), penilaian tersebut disampaikan Geoffrey Cain, jurnalis sekaligus penulis buku Steve Jobs in Exile, yang mengulas kehidupan Jobs setelah meninggalkan Apple. Pandangan Cain muncul ketika sejumlah pendukung Huang membandingkan kepergiannya dengan pengalaman Jobs dan memperingatkan bahwa Nvidia bisa kehilangan daya saing tanpa sosok yang membesarkan perusahaan tersebut.

Salah satu pendukungnya, Tim Sweeney, pendiri sekaligus CEO Epic Games, bahkan menilai keputusan menyingkirkan Huang sebagai kesalahan besar. Sehari sebelum pengunduran diri Huang, Sweeney menulis di X, “Ini akan menjadi kebodohan setingkat keputusan dewan Apple memecat Steve Jobs jika dewan Nvidia melakukan hal serupa, sekaligus menjadi kerugian besar bagi Amerika Serikat.”

Meski sama-sama meninggalkan perusahaan yang mereka dirikan, Cain menilai alasan di balik kepergian kedua tokoh sangat berbeda. Jobs disingkirkan pada 1985 setelah berselisih dengan dewan Apple ketika penjualan komputer Macintosh jauh di bawah harapan. Gaya kepemimpinannya juga memicu keluhan internal. Saat itu, Jobs berusia 30 tahun dan menjabat sebagai kepala divisi Macintosh, bukan CEO Apple.

“Steve Jobs disingkirkan karena sulit diajak bekerja sama, bukan karena persoalan mata-mata, meskipun dia pernah mengunjungi Uni Soviet dan menawarkan Macintosh,” tulis Cain di X. Dia menambahkan, “Sederhananya, pada usia 30 tahun, Steve belum cukup matang untuk tetap bertahan di Apple, dan banyak insinyur menolak bekerja dengannya.”

Sebaliknya, kepergian Huang berkaitan dengan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada konflik manajemen. The National News melaporkan, Huang dinilai telah memberikan keterangan tidak benar kepada dewan mengenai hubungan pribadinya dengan seorang perempuan yang dicurigai pejabat Amerika Serikat sebagai agen intelijen Tiongkok.

Setelah itu, muncul laporan mengenai hubungan lain. Dugaan hubungan tersebut kemudian turut menyeret Huang ke persoalan lebih luas, yakni kemungkinan pelanggaran aturan ekspor teknologi Amerika Serikat melalui transaksi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki keterkaitan dengan Tiongkok. Meski demikian, dugaan bahwa perempuan tersebut merupakan agen intelijen Tiongkok belum terbukti secara hukum.

Cain juga menegaskan perbedaan posisi kedua pendiri ketika meninggalkan perusahaan. “Dia adalah kepala divisi Macintosh dan melapor kepada John Sculley, CEO Apple, yang meminta dewan untuk memberhentikannya,” ujarnya. Artinya, Jobs tidak meninggalkan jabatan CEO seperti yang terjadi pada Huang di Nvidia.

Pengalaman Apple setelah kepergian Jobs juga menunjukkan bahwa perusahaan tidak otomatis kehilangan masa depan tanpa pendirinya. Di bawah Sculley, Apple mencatat sejumlah tahun yang menguntungkan selama 1985–1992, meluncurkan produk yang mendapat sambutan kritis dan konsumen, serta berinvestasi di ARM. Investasi tersebut kemudian berperan penting dalam penyediaan prosesor yang digunakan pada iPhone. Meski pangsa pasarnya melemah menjelang akhir masa jabatan Sculley, keuntungan dan posisi Apple sempat berkembang. Perusahaan baru mengalami kesulitan pada periode 1993–1998.

Jobs kembali pada 1997 dan menjadi CEO, membuka jalan bagi kebangkitan Apple. Namun, perjalanan kariernya setelah keluar juga tidak selalu berhasil. Perusahaan barunya, NeXT, gagal mencapai penjualan yang diharapkan meskipun memperoleh investasi besar. Pada 1993, Jobs menghentikan produksi perangkat keras dan mengalihkan fokus perusahaan ke perangkat lunak. Cain menulis, “Tahun-tahun itu dipenuhi kegagalan demi kegagalan, dan semua pengalaman tersebut membentuk dirinya.”