JawaPos.com — Rusia mengerahkan kekuatan militernya ke Asia menjelang pertemuan Presiden Vladimir Putin, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dua pesawat pengebom strategis Tu-95MS berkemampuan nuklir mendarat di Vietnam, sementara penerbangan militer Rusia di kawasan memicu pengerahan jet tempur Jepang dan Korea Selatan serta protes Taiwan.

Dilansir dari The New York Times, Kamis (19/11/2026), Putin tiba di Shenzhen, Tiongkok, pada Rabu (18/11) untuk menghadiri pertemuan ekonomi regional dan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) trilateral yang dijadwalkan berlangsung Kamis. Sehari sebelumnya, citra satelit memperlihatkan dua Tu-95MS Rusia mendarat di Bandara Da Nang, Vietnam, bersama dua pesawat angkut jarak jauh. Ini menjadi pengerahan pertama pesawat pengebom strategis Rusia ke Vietnam sejak era Uni Soviet.

Kedatangan pesawat tersebut menjadi demonstrasi kemampuan nuklir dan jangkauan militer Moskwa menjelang perundingan para pemimpin tiga negara berkekuatan besar. Secara ekonomi, Rusia tertinggal jauh dari AS dan Tiongkok dalam hal produk domestik bruto, inovasi teknologi, jumlah penduduk, serta arus perdagangan. Namun, Moskwa masih memiliki keunggulan dalam persenjataan nuklir dengan persediaan terbesar di dunia. Putin kerap menggunakan kekuatan tersebut untuk menegaskan posisi Rusia dalam percaturan internasional. Moskwa juga mengembangkan berbagai sistem persenjataan nuklir baru dalam beberapa tahun terakhir.

Tu-95MS merupakan pesawat pengebom strategis berjangkauan antarbenua yang mampu membawa senjata nuklir. Rusia juga menggunakannya dalam perang melawan Ukraina untuk meluncurkan rudal konvensional. Dengan kemampuan tersebut, pengerahan pesawat ini memperlihatkan bahwa Moskwa masih dapat memproyeksikan kekuatan militernya jauh melampaui kawasan Eropa, meskipun perhatiannya tersita oleh perang di Ukraina.

Aktivitas pesawat Rusia langsung meningkatkan kewaspadaan negara-negara sekutu AS di Asia. Jepang mengerahkan jet tempur setelah mendeteksi pesawat Rusia di wilayah udara dekat Pulau Okinoshima di bagian selatan negara tersebut. Tokyo kemudian menyampaikan keberatan kepada Moskwa. Korea Selatan juga mengirimkan jet tempur setelah pesawat Rusia memasuki Zona Identifikasi Pertahanan Udara (ADIZ) negara itu. Namun, Seoul menegaskan pesawat tersebut tidak memasuki wilayah udara kedaulatannya.

Taiwan turut mendeteksi dua penerbangan pesawat militer Rusia di wilayah udara sebelah timur pulau tersebut pada Selasa (17/11). Wakil Kepala Staf Umum Militer Taiwan, Jenderal Huang Chih-wei, menilai aktivitas itu mengancam stabilitas kawasan. Dia mengatakan, "Tindakan pesawat Rusia merusak perdamaian dan stabilitas regional serta tidak mendukung upaya mempertahankan status quo perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan."

Kepada Reuters, peneliti keamanan Ian Storey dari ISEAS-Yusof Ishak Institute di Singapura menilai pengerahan tersebut merupakan pesan bahwa Rusia masih memiliki kemampuan operasi militer lintas kawasan. "Pengerahan ini jelas dimaksudkan untuk mengingatkan negara-negara di kawasan bahwa, meskipun masih terlibat dalam perang di Ukraina, Moskwa tetap mampu memproyeksikan kekuatan militernya hingga Asia Tenggara," ujarnya. Reuters menyebut kehadiran pesawat militer Rusia kali ini sebagai yang paling signifikan di Asia Timur dalam kemungkinan lebih dari satu dekade.

Sementara itu, peneliti Chieh Chung dari Institute for National Defense and Security Research, lembaga kajian yang berafiliasi dengan Kementerian Pertahanan Taiwan, menyoroti waktu penerbangan tersebut. "Rusia memilih melakukan penerbangan yang sarat muatan politik ini sebelum KTT para pemimpin AS, Tiongkok, dan Rusia pada Kamis," katanya. Dia juga tidak mengesampingkan kemungkinan Moskwa ingin memperlihatkan kedekatan kerja sama dengan Beijing menjelang pertemuan tersebut.

Bagi Vietnam, penerimaan pesawat Rusia juga mencerminkan strategi menjaga keseimbangan hubungan pertahanan. Moskwa telah menjadi pemasok utama peralatan militer Hanoi sejak hubungan kedua negara terjalin pada era Perang Dingin. Kedekatan tersebut memberikan Vietnam alternatif mitra pertahanan untuk mengimbangi potensi tekanan Beijing, khususnya terkait kepentingan kedua negara di Laut Tiongkok Selatan. Pada saat bersamaan, Hanoi juga memperdalam hubungan dengan Washington dalam beberapa tahun terakhir.

Namun, keputusan tersebut menempatkan Vietnam dalam posisi diplomatik yang sensitif. Pada 2014, Hanoi pernah mengizinkan Rusia memanfaatkan fasilitas Teluk Cam Ranh untuk mendukung operasi pesawat pengebom strategisnya saat berpatroli di sekitar Guam. Kala itu, pengisian bahan bakar dilakukan di udara sehingga pesawat tidak perlu mendarat di wilayah Vietnam.