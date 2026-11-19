JawaPos.com - Lee Jin Woo yang berusia 32 tahun, menarik perhatian nasional setelah meraih nilai sempurna dalam Legal Education Eligibility Test (LEET). LEET merupakan tes yang digunakan untuk penerimaan di sekolah hukum di Korea Selatan. Tahun lalu, Lee Jin Woo hanya meleset satu pertanyaan dalam ujian Tes Kemampuan Akademik Perguruan Tinggi (College Scholastic Ability Test atau CSAT), yang membuatnya berhasil diterima di program kedokteran gigi SNU. Menurut pengakuannya sendiri, Jin Woo sempat meraih hasil yang kurang memuaskan pada percobaan-percobaan CSAT sebelumnya. Jin Woo mengaitkan peningkatan kondisinya setelah itu, dengan perjalanan berjalan kaki selama tiga minggu melintasi Korea Selatan, yang dilakukan menyusul kegagalan dalam bisnisnya. Lee mengaku kehilangan ponsel pintarnya selama perjalanan tersebut dan merasakan perubahan, pada kemampuan kognitifnya saat menempuh jarak puluhan kilometer tanpa gangguan perangkat digital.

Lee Jin Woo kemudian berhasil diterima di jurusan ilmu politik dan hubungan internasional di Korea University, sebelum akhirnya masuk ke program kedokteran gigi di Seoul National University tahun ini, berkat capaian yang hampir sempurna pada ujian CSAT tahun lalu.

Ia kemudian menerbitkan 'Brain Accel,' sebuah buku terlaris yang memaparkan apa yang ia klaim sebagai rahasia di balik peningkatan performa tesnya.

Namun beberapa waktu belakangan ini, kecurigaan tentang hasil tes Lee Jin Woo kian menguat setelah peraih nilai tertinggi dalam ujian kualifikasi akuntan pajak tahun ini, mengakui telah menggunakan AI untuk berbuat curang.

Pengakuan tersebut memicu sorotan baru, terhadap keberhasilan Jin Woo yang dinilai tiba-tiba, dari seorang siswa yang kesulitan belajar menjadi peraih nilai sempurna dalam tes LEET.

Jin Woo kemudian membantah telah berbuat curang dan menyatakan, akan membuktikan kemampuannya dengan mengerjakan bagian bahasa Korea, dalam ujian CSAT tahun ini melalui sesi siaran langsung.

Namun, Lee Jin Woo tidak hadir di sebuah studio di Seoul hingga batas waktu yang ditentukan, sehingga penyelenggara memutuskan untuk membatalkan acara tersebut. Mereka menyebutkan bahwa ponsel Jin Woo tidak aktif sejak hari Rabu (18/11).

Setelah menerima laporan yang menyatakan kekhawatiran akan keselamatannya, polisi mendatangi rumahnya di distrik Gwanak, Seoul, namun polisi pergi setelah mendapati Lee tidak berada di sana.

Petugas selanjutnya melacak pergerakannya hingga ke distrik Gwangjin dan menyisir, sejumlah area lain untuk menemukannya.

Jin Woo kemudian ditemukan polisi dalam kondisi henti jantung di sebuah motel, dekat stasiun Cheonho di Seoul, pada Kamis sekitar pukul 13.00 KST (Korea Standard Time).

Dikutip dari Korea Herald, Lee dilaporkan meninggalkan rumahnya di Gwanak-gu pada Rabu sore dan menuju ke sebuah motel di Gwangjin-gu.

Ia kemudian terlihat bergerak ke arah Achasan sekitar pukul sembilan pagi pada hari Kamis, sebelum akhirnya tampak di dekat stasiun Cheonho pada sekitar pukul 12.30 KST.

Disisi lain, polisi tengah menyelidiki dugaan kecurangan yang melibatkan Lee, sebagaimana yang dikutip dari Korea Times.

Kantor Pendidikan Metropolitan Seoul menyatakan pada hari Kamis (19/11), atas permintaan polisi, mereka telah menginstruksikan SMA Younghoon yaitu tempat Lee mengikuti ujian masuk perguruan tinggi (CSAT) tahun akademik 2026, untuk menyimpan lembar soal dan lembar jawaban miliknya.

Akan tetapi, dengan Jin Woo yang sudah meninggal, kasus ini diperkirakan akan ditutup tanpa penuntutan.

Hal ini terjadi, di tengah meningkatnya kekhawatiran mengenai kecurangan berbasis kecerdasan buatan (AI), dalam ujian CSAT maupun ujian kualifikasi nasional, yang membuka kemungkinan adanya penyelidikan pemerintah yang lebih luas, terhadap kasus Lee Jin Woo dan dugaan-dugaan serupa lainnya.

Pada hari Kamis, Perdana Menteri Han Seong-sook menginstruksikan Kementerian Pendidikan, untuk menyimpan seluruh naskah ujian CSAT tahun lalu hingga ada pemberitahuan lebih lanjut, guna memastikan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan kecurangan.

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