JawaPos.com — CEO OpenAI Sam Altman kembali menegaskan dukungannya terhadap kepemilikan RAM komputer pribadi setelah pernyataannya mengenai efisiensi penggunaan memori di tengah kelangkaan pasokan global menuai kritik. Kontroversi ini memperlihatkan perebutan sumber daya komputasi antara perusahaan teknologi yang membangun pusat data dan masyarakat yang membutuhkan perangkat keras untuk penggunaan sehari-hari.

Dilansir dari The Verge, Rabu (18/11/2026), Altman menyampaikan klarifikasi dalam forum Semafor’s Silicon Valley & The World Summit pada Senin (16/11). "Saya ingin memperjelas bahwa saya ingin masyarakat memiliki banyak RAM. Menurut saya, setiap orang seharusnya bisa membeli banyak RAM untuk komputernya sendiri. Saya mendukung hal itu. Menurut saya, eksperimen dan pengembangan teknologi secara mandiri di rumah merupakan hal yang bagus," ujarnya.

Kontroversi bermula dari penampilannya dalam podcast Cheeky Pint bersama salah satu pendiri Stripe, John Collison, pada 29 Oktober. Saat membahas penggunaan model AI secara lokal di komputer pribadi (local inference), Altman mempertanyakan efisiensi penggunaan memori ketika pasokan DRAM dunia terbatas. "Dari perspektif alokasi sumber daya global, sebenarnya sangat buruk jika setiap orang menyimpan sebagian pasokan DRAM dunia yang terbatas di komputer masing-masing, sementara memori tersebut hanya digunakan sekitar lima persen dari waktunya," katanya. Dia menilai pusat data dapat memanfaatkan kapasitas memori secara lebih optimal.

Pandangan tersebut menuai kritik karena dinilai lebih mengutamakan kebutuhan infrastruktur perusahaan AI daripada hak konsumen untuk memiliki dan memanfaatkan RAM pada komputer pribadi mereka. Menjalankan AI secara lokal memungkinkan pengguna mengoperasikan model tanpa selalu bergantung pada pusat data. Sebaliknya, pemusatan komputasi berpotensi meningkatkan ketergantungan konsumen terhadap layanan cloud berbayar. Meski demikian, Altman tidak pernah secara eksplisit mengusulkan agar RAM pribadi dijadikan layanan berlangganan.

CEO Tesla Elon Musk turut menanggapi kontroversi tersebut melalui X dengan menulis, "Masyarakat juga berhak memiliki RAM mereka!" Sementara itu, Altman membantah anggapan bahwa dirinya ingin membatasi kepemilikan memori. Dalam unggahan di X pada awal November, dia menulis, "Saya ingin kalian memiliki RAM sebanyak-banyaknya. Mari kita bangun lebih banyak pasokan." Dia juga menyebut pernyataan sebelumnya telah dipahami di luar konteks.

Persoalan ini berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan memori untuk ekspansi AI. Perusahaan teknologi berlomba membangun pusat data untuk melatih dan menjalankan model AI. Lonjakan permintaan tersebut menekan rantai pasok DRAM, komponen memori yang digunakan komputer, telepon seluler, dan konsol gim. Akibatnya, persaingan memperoleh pasokan turut dirasakan produsen perangkat dan konsumen.

Altman mengakui OpenAI juga menghadapi keterbatasan dalam pembangunan infrastrukturnya, mulai dari pasokan memori, perakitan rak server, kapasitas pusat data, hingga komponen lainnya. "Beberapa tahun lalu, kami mulai menyampaikan bahwa dunia perlu membangun kapasitas rantai pasok memori yang jauh lebih besar," ujarnya. Namun, penambahan kapasitas produksi belum mampu mengimbangi pertumbuhan permintaan.

Dia memperkirakan harga DRAM telah meningkat lima hingga tujuh kali lipat dalam beberapa bulan terakhir. "Dunia ternyata tidak membangun kapasitas sebesar yang dibutuhkan. Sekarang, kita melihat harga DRAM mungkin sudah naik lima atau tujuh kali lipat. Saya tidak mengetahui angka pastinya, tetapi menurut saya akan jauh lebih baik jika dunia memiliki pasokan memori yang melimpah," katanya. Angka tersebut merupakan perkiraan Altman.

Meski mendukung kepemilikan RAM pribadi, Altman tetap mempertahankan argumen efisiensi pemanfaatan memori saat pasokan terbatas. "Jika kita masih menghadapi kekurangan pasokan memori, dalam kondisi tertentu, pilihan paling optimal adalah membagikan kapasitas tersebut agar dapat digunakan 100 persen sepanjang waktu, daripada terkadang hanya terpakai di perangkat komputasi seseorang," ujarnya. Namun, dia mengakui bahwa kemampuan masyarakat menjalankan AI langsung di perangkat sendiri juga perlu dipertimbangkan.