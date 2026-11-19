JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi meninggalkan Tiongkok pada Kamis (19/11) tanpa menggelar pembicaraan resmi dengan Presiden Xi Jinping di sela-sela forum ekonomi regional. Tidak adanya pertemuan tersebut menunjukkan hubungan kedua negara masih tegang setelah lebih dari setahun.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (19/11), dalam konferensi pers untuk mengakhiri kunjungannya ke Filipina dan Shenzhen, Tiongkok, Takaichi kembali menegaskan pentingnya komunikasi dengan Beijing. Dia menyatakan Jepang ingin membangun hubungan bilateral yang konstruktif dan stabil dengan negara tetangganya tersebut.

Kunjungan ini menjadi yang pertama bagi Takaichi ke Tiongkok sejak Beijing marah atas pernyataannya di parlemen pada November tahun lalu mengenai kemungkinan respons pasukan pertahanan Jepang jika Tiongkok menyerang Taiwan.

Sikap pemerintah Tiongkok terhadap Takaichi selama KTT Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) juga menjadi sorotan. Pasalnya, sejumlah pemimpin dunia berkumpul di Shenzhen untuk menghadiri forum tahunan tersebut.

Takaichi dan Xi terlihat berjabat tangan dua kali selama rangkaian KTT yang berlangsung hingga Kamis. Jabat tangan pertama terjadi menjelang jamuan makan malam para pemimpin negara pada Rabu (18/11) malam. Keduanya kembali berjabat tangan pada Kamis selama sekitar 10 detik ketika Xi menyambut para pemimpin APEC dalam pertemuan resmi.

Dalam kedua kesempatan tersebut, Xi tidak terlihat memberikan tanggapan kepada Takaichi. Namun, dalam konferensi pers, perdana menteri Jepang itu mengatakan dirinya telah menyampaikan terima kasih kepada Xi, termasuk atas undangan menghadiri KTT APEC.

Takaichi yang mulai menjabat pada Oktober tahun lalu sebelumnya menyampaikan pernyataan di parlemen bahwa serangan terhadap Taiwan dapat mendorong Pasukan Bela Diri Jepang bertindak untuk mendukung Amerika Serikat, sekutu utama Tokyo.