JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping memperkenalkan Shenzhen sebagai kota inovasi di Tiongkok dan menjadi jendela keterbukaan yang berstandar tinggi.

"Inovasi merupakan sumber vitalitas Shenzhen. Dari pengolahan barang untuk ekspor menuju penelitian dan pengembangan mandiri, dari 'pabrik dunia' menjadi 'kota inovasi'," kata Presiden Xi Jinping dalam sambutan di acara jamuan makan malam di Shenzhen.

Jamuan makan malam itu merupakan rangkaian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Forum Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2026 yang berlangsung di Shenzhen International Exchange Center.

"Saya sering mengatakan bahwa untuk melihat sejarah Tiongkok selama beberapa ribu tahun, pergilah ke Xi'an; untuk melihat Tiongkok selama 500 tahun, pergilah ke Beijing; dan untuk melihat Tiongkok selama 100 tahun, pergilah ke Shanghai. Malam ini, izinkan saya menambahkan satu hal: untuk melihat China selama 50 tahun terakhir, datanglah ke Shenzhen," ungkap Presiden Xi.

Shenzhen, sebut Presiden Xi memiliki kisah besar untuk diceritakan.

"Ketika pertama kali menginjakkan kaki di sini pada 1978, tempat ini tidak lebih dari sebuah desa nelayan. Dalam sekejap mata, lebih dari empat dekade telah berlalu," ungkap Presiden Xi.

"Kini, gedung-gedung pencakar langit membentang di sepanjang cakrawala dan lalu lintas ramai memenuhi jalanan. Sebuah transformasi yang sungguh luar biasa, tidak kurang dari sebuah keajaiban," kata Xi.

"Keterbukaan telah menjadi bagian dari DNA Shenzhen. Dari sebuah kota terpencil di perbatasan menjadi kota metropolitan internasional, dari sekadar menarik modal dan teknologi asing hingga secara aktif turut membentuk aturan internasional," jelas Presiden Xi.

Kini, Shenzhen pun memiliki hubungan perdagangan yang menjangkau seluruh dunia dan menyambut arus pebisnis serta wisatawan yang tidak pernah berhenti.

"Saat ini, Shenzhen mengajukan hingga 20.000 permohonan paten internasional setiap tahun. Industri manufaktur maju dan jasa modern berkembang pesat secara berdampingan, menempatkan kota ini di garis depan inovasi berbasis klaster di China," tegas Xi.

Xi menyebut kerja sama merupakan sumber kekuatan Shenzhen.

"Sebagaimana sering dikatakan masyarakat Shenzhen, 'Sekali datang ke sini, selamanya menjadi warga Shenzhen'. Kota ini membuka pikiran dan merangkul orang-orang yang bersemangat meraih kemajuan dari seluruh dunia, serta menghimpun talenta dari lebih dari 100 negara dan wilayah," tambah Xi.

Kisah Shenzhen itu, kata Xi, merupakan gambaran kecil dari reformasi dan keterbukaan Tiongkok.

"Generasi demi generasi para pembangun telah memulai dari nol dan bekerja tanpa mengenal lelah. Mereka terus melangkah maju dalam reformasi dan keterbukaan, membebaskan dan mengembangkan kekuatan produktif, serta menunjukkan dinamisme besar modernisasi Tiongkok," ungkap Xi.

Presiden Prabowo Subianto dalam acara jamuan makan malam itu duduk diapit sang putra, Didit Hediprasetyo dan Presiden Rusia Vladimir Putin dengan menghadap panggung.

Seusai Presiden Xi berpidato, Presiden Prabowo pun tampak bercakap-cakap panjang dengan Presiden Putin dengan dibantu seorang penerjemah.

Berada di meja terpisah dengan Presiden Prabowo, hadir juga Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, merangkap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.