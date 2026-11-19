JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi dan Presiden Tiongkok Xi Jinping berjabat tangan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen, Rabu (18/11). Momen tersebut terjadi di tengah hubungan kedua negara yang memanas setelah pernyataan Takaichi mengenai kemungkinan situasi darurat di Taiwan.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (19/11), Takaichi tiba di Shenzhen pada hari yang sama. Kunjungan tersebut menjadi yang pertama ke Tiongkok sejak dirinya menjabat sebagai perdana menteri pada Oktober tahun lalu. Namun, dengan Beijing yang masih mempertahankan sikap keras terhadap Tokyo, pertemuan resmi antara Takaichi dan Xi diperkirakan tidak akan berlangsung, menurut sejumlah sumber diplomatik.

Jabat tangan keduanya terjadi dalam acara penyambutan para pemimpin negara yang menghadiri KTT APEC. Selama dua hari berada di Shenzhen hingga Kamis (19/11), Takaichi kemungkinan akan mencari kesempatan untuk melakukan percakapan informal singkat dengan Xi. Sebelumnya, dia menyatakan terbuka untuk berdialog dengan pihak Tiongkok.

Rekaman acara memperlihatkan Takaichi berbicara kepada Xi. Namun, Presiden Tiongkok tersebut bersama istrinya, Peng Liyuan, tampak tidak memberikan tanggapan. Takaichi kemudian tersenyum saat keduanya berpose untuk foto, sementara tuan rumah terlihat tetap menjaga sikap formal.

Sambutan tersebut mengindikasikan bahwa Tiongkok masih mempertahankan sikap dingin terhadap Jepang. Penyambutan Takaichi saat tiba di Shenzhen juga terlihat lebih sederhana dibandingkan sambutan yang diberikan kepada pemimpin negara lain yang menghadiri KTT APEC.

Meski demikian, sebelum jamuan makan malam para pemimpin negara, sebuah kelompok musik menyambut kedatangan Takaichi dengan membawakan lagu populer Jepang, "Sukiyaki". Lagu tersebut dikenal luas secara internasional pada era 1960-an melalui mendiang penyanyi Kyu Sakamoto.

Selain interaksinya dengan Xi, perhatian juga tertuju pada kemungkinan Takaichi bertemu atau melakukan kontak dengan Presiden Rusia Vladimir Putin selama KTT APEC. Jepang dan Rusia belum menggelar pertemuan tingkat tinggi bilateral sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina pada Februari 2022.

Sebelum tiba di Tiongkok, Takaichi terbang dari Manila setelah mengikuti sejumlah pertemuan terkait Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).

Hubungan Jepang dan Tiongkok memburuk tajam setelah Takaichi menyampaikan pernyataan di parlemen pada November tahun lalu. Dia mengatakan serangan Tiongkok terhadap Taiwan, pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tetapi diklaim Beijing sebagai bagian wilayahnya, dapat membuat Pasukan Bela Diri Jepang mendukung pasukan Amerika Serikat.

Pernyataan Takaichi yang dikenal memiliki pandangan tegas dalam isu keamanan itu memicu kemarahan Beijing. Tiongkok kemudian mengambil sejumlah langkah balasan politik dan ekonomi terhadap Jepang, termasuk pembatasan ekspor logam tanah jarang yang digunakan dalam berbagai produk teknologi tinggi.

Di sisi lain, Takaichi berulang kali menegaskan bahwa tujuan Tokyo untuk membangun hubungan yang konstruktif dan stabil dengan Beijing tidak berubah. Dia juga menyebut Tiongkok sebagai negara tetangga yang penting bagi Jepang.

Dalam rangkaian pertemuan terkait ASEAN, Takaichi tidak sempat bertemu dengan Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang yang lebih dahulu meninggalkan Filipina.

Takaichi terakhir kali bertemu Xi pada Oktober 2025 di sela-sela KTT APEC di Gyeongju, Korea Selatan. Pertemuan itu berlangsung sekitar sepekan sebelum Takaichi menyampaikan pernyataannya mengenai Taiwan.

Beijing juga semakin gencar mengkritik peningkatan kemampuan pertahanan Jepang di bawah pemerintahan Takaichi. Tiongkok menyebut langkah tersebut sebagai tanda meningkatnya "militerisme baru" dan mendesak Takaichi menarik kembali pernyataannya mengenai Taiwan.

Namun, pemerintah Jepang tidak memenuhi tuntutan tersebut. Tokyo menyatakan posisinya mengenai Taiwan tetap tidak berubah dan masih mengacu pada Komunike Bersama Jepang-Tiongkok 1972. Dokumen tersebut menjadi dasar perubahan pengakuan diplomatik Jepang dari Taipei ke Beijing.

Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya dan tidak mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk mewujudkan penyatuan kembali.