JawaPos.com - Presiden Tiongkok Xi Jinping, Presiden Amerika Serikat Donald Trump, dan Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan menggelar pertemuan trilateral pertama dalam sejarah pada Kamis (19/11) sore. Pertemuan di Shenzhen, Tiongkok, itu akan membahas pengurangan senjata nuklir hingga konflik Amerika Serikat dengan Iran.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (19/11), pertemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut berlangsung di sela-sela agenda regional. Rencana pertemuan tiga pemimpin itu memunculkan kekhawatiran sejumlah pengamat mengenai kemungkinan Trump menyelaraskan sikap dengan Xi dan Putin dalam sejumlah isu, sekaligus membahas tatanan internasional pascaperang tanpa melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan.

Kremlin menyatakan akan menerbitkan pernyataan bersama setelah pertemuan trilateral tersebut. Seorang pejabat Amerika Serikat juga mengatakan Trump akan mengadakan pertemuan terpisah dengan Putin pada Kamis di Shenzhen.

Trump dan Putin termasuk di antara pemimpin 21 negara dan perekonomian kawasan Pasifik yang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC). Pertemuan dua hari tersebut berlangsung hingga Kamis dan dipimpin Xi Jinping.

Trump sebelumnya menyatakan kesiapannya membahas pengurangan senjata nuklir bersama Putin dan Xi. Dia menyoroti perlunya membahas persediaan senjata nuklir Tiongkok yang berkembang pesat.

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Namun, Beijing selama ini enggan terlibat dalam pembahasan tersebut karena jumlah persenjataan nuklirnya masih jauh lebih kecil dibandingkan Amerika Serikat dan Rusia.

Sikap Trump muncul setelah Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru atau New Strategic Arms Reduction Treaty (New START), yang merupakan perjanjian pengendalian senjata terakhir antara Amerika Serikat dan Rusia, berakhir pada Februari lalu.

Setelah berakhirnya perjanjian tersebut, Trump menyerukan pembentukan kerangka pengendalian senjata nuklir yang lebih baik dengan melibatkan Tiongkok.

Meski demikian, pejabat Amerika Serikat menyatakan Washington tidak mengharapkan tercapainya kesepakatan apa pun terkait pengendalian senjata nuklir dalam pertemuan tersebut.

Amerika Serikat juga menginginkan keterlibatan lebih besar dari Tiongkok dan Rusia dalam perundingan untuk mengakhiri konfliknya dengan Iran. Namun, kedua negara tersebut tampaknya enggan bergabung dalam upaya tersebut.