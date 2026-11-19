JawaPos.com - Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi bertemu langsung dengan Presiden Rusia Vladimir Putin untuk pertama kalinya di Shenzhen, Tiongkok, Rabu (18/11). Dalam pertemuan singkat tersebut, Takaichi mendesak Rusia segera membebaskan seorang jurnalis Jepang yang ditahan sejak Oktober atas dugaan spionase.

Dilansir dari Kyodo, Kamis (19/11), pertemuan berlangsung sekitar 30 menit di sela-sela pertemuan tingkat tinggi regional. Takaichi juga meminta Rusia mencabut langkah untuk menempatkan aset perusahaan Japan Tobacco Inc. di Rusia di bawah kendali domestik.

Hubungan Jepang dan Rusia memburuk tajam setelah Tokyo menjatuhkan sanksi terhadap Moskow menyusul invasi skala penuh Rusia ke Ukraina. Meski demikian, kedua pemimpin sepakat untuk terus menjaga komunikasi melalui berbagai tingkatan.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara mengatakan, Takaichi dan Putin melakukan kontak dengan persetujuan kedua pihak. Dalam kesempatan tersebut, Takaichi mengangkat persoalan penahanan warga negara Jepang dan perlindungan perusahaan Jepang.

Menurut Kihara, Jepang perlu menyelesaikan berbagai persoalan dengan Rusia, negara tetangganya, melalui komunikasi. Pemerintah Jepang akan mengambil langkah yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya.

Namun, Kantor Eksekutif Kepresidenan Rusia belum mengonfirmasi secara terbuka adanya kontak antara Takaichi dan Putin.

Sumber pemerintah Jepang menyebut pertemuan tersebut menjadi kontak langsung pertama antara pemimpin Jepang dan Rusia sejak September 2019. Sementara itu, pembicaraan terakhir antara pemimpin kedua negara berlangsung melalui sambungan telepon ketika Perdana Menteri Jepang saat itu, Fumio Kishida, menghubungi Putin menjelang invasi Rusia ke Ukraina pada Februari 2022.

Takaichi dan Putin sama-sama menghadiri pertemuan puncak Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang diselenggarakan Tiongkok di kota pesisir selatan tersebut. Keduanya bertemu setelah jamuan makan malam APEC.

Jurnalis surat kabar Hokkaido Shimbun, Yuki Imai, ditangkap pada 13 Oktober di wilayah Sakhalin, Timur Jauh Rusia. Ia kemudian dibawa ke pusat penahanan di Moskow. Masa penahanannya dijadwalkan berakhir pada 12 Desember, tetapi masih dapat diperpanjang.

Dalam beberapa bulan terakhir, Rusia meningkatkan tekanan terhadap Jepang. Salah satu langkah yang menjadi sorotan adalah kunjungan pertama Putin pada Agustus ke sebuah pulau yang dikuasai Rusia tetapi diklaim Jepang, di lepas pantai Hokkaido.