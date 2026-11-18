JawaPos.com — Jeff Bezos kembali mengalihkan sebagian kepemilikan saham Amazon untuk kegiatan filantropi. Pendiri Amazon tersebut menyumbangkan 771.492 lembar saham senilai USD 198,9 juta atau sekitar Rp3,63 triliun (kurs Rp18.250 per dolar AS) kepada organisasi nirlaba sepanjang pekan lalu. Donasi itu menambah total saham Amazon yang telah disumbangkannya sepanjang 2026 menjadi sedikitnya 2,44 juta lembar dengan nilai sekitar USD 629,1 juta atau Rp11,48 triliun.

Melansir Forbes, Rabu (18/11/2026), transaksi tersebut terungkap melalui dokumen Form 4 yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat (Securities and Exchange Commission/SEC) pada Senin (16/11). Bezos mentransfer 674.088 saham pada Kamis dan 97.404 saham lainnya pada Jumat. Nilai donasi dihitung berdasarkan harga penutupan saham Amazon sebesar USD 257,75 pada Senin. Dalam dokumen tersebut, kedua transaksi dikategorikan sebagai “kontribusi kepada organisasi nirlaba”, tanpa menyebutkan seluruh penerimanya.

Meski demikian, dokumen SEC terpisah menunjukkan 97.404 saham yang ditransfer pada Jumat diterima Bezos Earth Fund Foundation. Sementara itu, identitas organisasi penerima 674.088 saham lainnya belum diungkapkan. Setelah transaksi tersebut, Bezos masih memiliki sekitar 878,55 juta saham Amazon secara langsung, senilai USD 226,4 miliar. Dokumen SEC juga mencatat 5.087.266 saham yang dimiliki secara tidak langsung melalui sejumlah perwalian dan perusahaan terkait. Namun, Bezos menyatakan tidak memiliki kepemilikan manfaat atas saham-saham tersebut.

Rangkaian donasi itu bukan langkah filantropi pertama Bezos sepanjang tahun ini. Pada Mei, dia menyumbangkan 1.253.797 saham, disusul 415.580 saham lainnya pada Agustus. Jika digabungkan dengan transfer November, jumlahnya mencapai sedikitnya 2,44 juta saham. Meski demikian, total tersebut hanya sekitar 0,09 persen dari kepemilikan saham Amazon yang secara langsung dikuasainya sebelum donasi terbaru. Forbes memperkirakan kekayaan bersih Bezos mencapai USD 376,7 miliar, menempatkannya sebagai orang terkaya kedua di dunia setelah Elon Musk.

Salah satu tujuan utama kegiatan filantropinya adalah Bezos Earth Fund yang diluncurkan pada 2020 dengan komitmen USD 10 miliar hingga 2030 untuk mendukung penanganan perubahan iklim dan perlindungan alam. Hingga November 2026, lembaga tersebut telah menyalurkan hibah USD 2,4 miliar. Dalam pengumuman inisiatif tersebut, Bezos menegaskan, sebagaimana dikutip World Economic Forum, “Perubahan iklim merupakan ancaman terbesar bagi planet ini, tetapi kita masih memiliki kesempatan untuk menyelamatkan Bumi. Namun, hal itu membutuhkan tindakan kolektif dari perusahaan besar, perusahaan kecil, negara-negara, organisasi global, dan individu.”

Selain lingkungan, Bezos mengarahkan pendanaan untuk persoalan sosial melalui Day One Fund yang dibentuk pada 2018. Program ini berfokus membantu keluarga tunawisma dan memperluas akses pendidikan anak usia dini di komunitas kurang terlayani. Pada 2025, Day 1 Families Fund menyalurkan USD 102,5 juta kepada 32 organisasi. Dalam pengumuman awal pendirian dana tersebut, Bezos menjelaskan, “Kami mengetahui bahwa jika seorang anak tertinggal, akan sangat sulit baginya untuk mengejar ketertinggalan.”

Secara keseluruhan, Forbes memperkirakan Bezos dan istrinya, Lauren Sánchez Bezos, telah menyumbangkan sekitar USD 4,7 miliar sepanjang hidup mereka hingga akhir 2025. Keduanya juga diperkirakan memberikan sekitar USD 600 juta pada tahun lalu. Angka tersebut menunjukkan bahwa donasi saham terbaru merupakan bagian dari aktivitas filantropi yang telah berjalan selama beberapa tahun, bukan kontribusi yang berdiri sendiri.

Sementara itu, mantan istri Bezos, MacKenzie Scott, memiliki rekam jejak donasi yang jauh lebih besar. Sejak perceraian mereka pada 2019 hingga akhir 2025, Scott telah menyumbangkan USD 26,4 miliar kepada lebih dari 2.500 organisasi. Pada 2025 saja, dia menyalurkan USD 7,2 miliar, menjadikannya filantropis dengan donasi tahunan terbesar di dunia pada periode tersebut. Jumlah itu setara sekitar 46 persen dari estimasi kekayaan bersihnya pada akhir tahun.

Pada 2026, Scott juga memberikan USD 70 juta kepada Meals on Wheels America, USD 42 juta kepada Elizabeth City State University, serta USD 20 juta kepada organisasi kesehatan mental anak muda Active Minds. Pada Oktober, American Indian College Fund mengumumkan penerimaan donasi USD 70 juta darinya untuk mendukung mahasiswa penduduk asli Amerika dan perguruan tinggi suku.