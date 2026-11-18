JawaPos.com - Seorang warga negara Pakistan bernama Asif Merchant divonis 27,5 pidana penjara oleh Hakim Distrik Amerika Serikat, Eric R. Komitee. Warga negara Pakistan berusia 48 tahun itu dihukum karena merencanakan pembunuhan terhadap Presiden AS Donald Trump dan sejumlah pejabat tinggi lainnya.

"Asif Merchant divonis hukuman 330 bulan penjara oleh Hakim Distrik Amerika Serikat, Eric R. Komitee, karena mencoba melakukan tindakan terorisme lintas negara dan pembunuhan bayaran," ucap hakim, dilansir dari Antara, Rabu (18/11).

Berdasarkan investigasi, Merchant tiba di AS pada April 2024 untuk menyusun aksi pembunuhan bermotif politik.

Selain Trump, Merchant juga mempertimbangkan Presiden AS saat itu, Joe Biden, dan mantan Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley sebagai calon target aksinya. Merchant ditahan pada 12 Juli saat berupaya meninggalkan AS.