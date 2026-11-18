JawaPos.com - Komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), Esmail Qaani, tiba di Irak. Kedatangannya untuk meredakan ketegangan antara pemerintah setempat dan kelompok bersenjata pro-Iran, Kataib Hizbullah. Perselisihan dipicu penyelidikan dugaan penyelundupan minyak yang melibatkan kelompok tersebut.

Seorang pejabat Irak mengatakan kepada Al Jazeera, Qaani menggelar pertemuan dengan Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi serta sejumlah tokoh dari Coordination Framework, koalisi partai-partai Syiah di parlemen Irak.

Kunjungan Qaani bertujuan mencari jalan keluar melalui kesepakatan politik agar ketegangan tidak berkembang menjadi bentrokan bersenjata.

Perselisihan berpusat di wilayah Jurf al-Nasr, yang dikenal sebagai salah satu basis kuat Kataib Hizbullah. Kawasan tersebut berada di dekat Baghdad dan menjadi perhatian pemerintah setelah muncul dugaan aktivitas penyelundupan minyak.

Pekan lalu, sebuah laporan intelijen yang bocor menyebut dua jalur pipa minyak strategis yang melintasi wilayah tersebut diduga telah disadap untuk kepentingan penyelundupan.

Pemerintah Irak kemudian melancarkan operasi pemberantasan korupsi dan penyelundupan minyak. Namun, langkah tersebut memicu ketegangan dengan Kataib Hezbollah yang memiliki pengaruh kuat di kawasan itu.

Menurut sumber Irak yang dikutip Al Jazeera, komite yudisial yang dibentuk pemerintah belum mencapai kesepakatan dengan kelompok-kelompok bersenjata terkait akses masuk ke wilayah tersebut.

Sedikitnya tiga pemimpin Coordination Framework juga menyatakan penolakan terhadap kemungkinan bentrokan bersenjata maupun masuknya pasukan federal sebelum tercapai kesepahaman politik dengan Kataib Hezbollah.

Irak Kerahkan Pasukan ke Basis Kataib Hizbullah Ketegangan meningkat setelah Perdana Menteri Ali al-Zaidi pada Senin memerintahkan komandan militer dan keamanan mengerahkan tambahan pasukan di sekitar Jurf al-Nasr.

Dia juga meminta pasukan pemerintah bersiap memasuki wilayah tersebut. Langkah itu berpotensi memicu konfrontasi langsung antara aparat keamanan Irak dan Kataib Hezbollah.

Aparat keamanan turut diperintahkan mencegah truk tangki yang mengangkut minyak maupun produk turunannya meninggalkan kawasan tersebut.

Seorang pejabat senior Irak sebelumnya mengatakan kepada Al Jazeera bahwa Kataib Hizbullah diberi waktu hingga Jumat (20/11) untuk meninggalkan Jurf al-Nasr.

Namun, kelompok tersebut menolak tuntutan pemerintah. Salah seorang komandannya menegaskan bahwa mereka tidak akan meninggalkan wilayah tersebut.

"Saya bisa menyatakan dengan tegas dan penuh keyakinan bahwa impian mereka agar Kataib mundur dari Jurf al-Nasr tidak akan terwujud, bahkan jika kami harus bertaruh nyawa," kata seorang komandan Kataib Hizbullah kepada AFP.

Kataib Hizbullah juga membantah tuduhan penyelundupan minyak. Pada Minggu (14/11), kelompok tersebut menyatakan hasil pemeriksaan tidak menemukan adanya gangguan terhadap jaringan pipa minyak.

Kelompok yang merupakan salah satu dari puluhan organisasi bersenjata dengan status semi-resmi di Irak itu juga melontarkan kritik terhadap pemerintahan al-Zaidi. Dalam sejumlah pernyataannya, Kataib Hizbullah menuduh pemerintah melakukan korupsi dan mengancam stabilitas pemerintahannya.

Kelompok tersebut bahkan menuding pemerintah mengarang tuduhan penyelundupan minyak dan menjalankan "operasi pemerasan terbesar" untuk memaksa mereka menyerahkan senjata.

Sementara itu, sejak menjabat sebagai perdana menteri, al-Zaidi berjanji memastikan seluruh kelompok bersenjata menyerahkan senjata kepada negara. Upaya tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah Irak mengingat sejumlah kelompok milisi memiliki kekuatan militer, jaringan politik, serta pengaruh ekonomi yang kuat.