JawaPos.com - Mantan CEO Nvidia Jensen Huang dijadwalkan menjalani pemeriksaan dengan sejumlah komite Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Amerika Serikat pada 1 Desember 2026. Pemanggilan tersebut berkaitan dengan dugaan keterlibatan Nvidia dalam membuka akses chip kecerdasan buatan (AI) canggih kepada pihak-pihak di Tiongkok yang berpotensi mengancam keamanan nasional AS.

Pemanggilan ini menambah tekanan terhadap Huang yang baru saja mengundurkan diri dari jabatan CEO Nvidia pada Kamis pekan lalu. Keputusan tersebut muncul setelah laporan mengenai hubungan pribadinya dengan sejumlah perempuan, termasuk seorang perempuan yang diduga memiliki kaitan dengan intelijen Tiongkok, memicu pertanyaan mengenai pengawasan bisnis dan ekspor teknologi perusahaan.

Selain Huang, penasihat hukum Nvidia, Tim Teter, juga dijadwalkan memberikan keterangan pada 2 Desember 2026. Keduanya akan berhadapan dengan tiga komite DPR AS, yakni Komite Urusan Luar Negeri, Komite Khusus Partai Komunis Tiongkok, serta Komite Intelijen.

Belum diketahui apakah Huang dan Teter akan menghadiri wawancara tersebut secara langsung atau melalui sambungan jarak jauh.

Ketua dari ketiga komite yang berasal dari Partai Republik, Brian Mast, John Moolenaar, dan Rick Crawford, mengatakan pemanggilan itu diperlukan untuk mengungkap kemungkinan pelanggaran keamanan nasional.

"Kami berharap dapat mendengar langsung dari Jensen Huang dan Tim Teter mengenai peran mereka dalam potensi pelanggaran keamanan nasional," demikian pernyataan bersama ketiga anggota parlemen tersebut.

Mereka juga menuntut penjelasan mengenai peran Huang dan Nvidia dalam memberikan akses kepada pihak-pihak berbahaya dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC) terhadap chip tercanggih buatan perusahaan tersebut.

"Rakyat Amerika membutuhkan jawaban mengenai peran Huang dan Nvidia dalam memungkinkan aktor berbahaya dari PRC mengakses chip tercanggih kami, serta peran calon aset intelijen Tiongkok dalam skandal ini," lanjut pernyataan tersebut.

Pemanggilan Huang sebenarnya bukan hal yang sepenuhnya baru. Pada 5 November, sejumlah anggota parlemen AS sudah meminta mantan CEO Nvidia itu memberikan keterangan di hadapan komite.

Permintaan tersebut muncul setelah laporan The New York Times mengenai penyelidikan otoritas AS terhadap Alice Huang, mantan eksekutif perusahaan berbasis di Singapura, Megaspeed.

Perusahaan tersebut diketahui membeli chip AI dari Nvidia. Alice Huang juga disebut memiliki hubungan pribadi dengan Jensen Huang, yang telah mengakui pernah menjalin hubungan asmara dengannya.

Otoritas AS menaruh perhatian terhadap Megaspeed karena muncul dugaan perusahaan tersebut membantu Beijing memperoleh akses terhadap chip AI canggih yang dilarang untuk dikirim ke Tiongkok.

Persoalan ini menjadi sensitif karena chip Nvidia memiliki peran penting dalam pengembangan kecerdasan buatan. Teknologi tersebut tidak hanya digunakan untuk kebutuhan komersial, tetapi juga berpotensi mendukung pengembangan kemampuan militer, intelijen, dan teknologi strategis.

Karena itu, pembatasan ekspor chip AI menjadi salah satu instrumen penting Washington untuk mempertahankan keunggulan teknologi atas Beijing.

Sebut Bisa Kembali ke Nvidia

Di tengah tekanan penyelidikan, Huang justru menyatakan kesediaannya untuk kembali menjabat sebagai CEO Nvidia apabila dewan direksi menghendakinya.

Melalui unggahan di media sosial X, Huang mengaku menerima banyak dukungan dari karyawan, investor, mitra bisnis, hingga pelanggan Nvidia agar kembali memimpin perusahaan.

"Sejak kepergian saya, saya melihat banyak seruan dari karyawan, investor, mitra bisnis, dan pelanggan Nvidia agar saya kembali sebagai CEO," tulis Huang.

Ia juga menyatakan siap menerima keputusan dewan direksi apabila kepulangannya dinilai sebagai langkah terbaik bagi perusahaan dan para pemegang saham.

"Jika Dewan Direksi memutuskan bahwa kembalinya saya merupakan kepentingan terbaik bagi pemegang saham, karyawan, perusahaan, dan Amerika, saya akan merasa terhormat untuk menjawab seruan tersebut dan kembali sebagai CEO," lanjutnya.

Pernyataan itu muncul setelah sejumlah tokoh industri teknologi dilaporkan mendorong Huang untuk kembali menduduki posisi puncak Nvidia. Sebuah petisi yang mendukung kepulangannya bahkan telah mengumpulkan lebih dari 177.000 tanda tangan.

Namun, keputusan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan Huang. Dewan direksi harus mempertimbangkan tekanan investor, kepentingan perusahaan, serta sikap pemerintah AS terhadap persoalan keamanan nasional.

Dan Ives, mitra sekaligus direktur pelaksana senior di Yorkville Ives, menilai keputusan dewan direksi Nvidia kini berada dalam situasi yang rumit.

"Dewan kini berada di antara seorang pendiri yang secara terbuka meminta kembali pekerjaannya, basis pemegang saham yang memiliki kemampuan untuk memaksakan persoalan tersebut, serta pemerintahan yang terbelah antara seorang presiden yang terbuka terhadap kepulangannya dan menteri keuangan yang menginginkan sosok dari luar," kata Ives dalam catatan yang diberikan kepada Al Jazeera.

Diberitakan sebelumnya, di tengah ketidakpastian kepemimpinan, Nvidia mulai melakukan perubahan pada struktur pengawasan internal perusahaan.

Nvidia mengumumkan pembentukan komite khusus di tingkat dewan direksi yang bertugas mengawasi keamanan nasional dan pengendalian ekspor.

Komite bernama National Security and Export Control Oversight Committee tersebut akan dipimpin Suzanne Nora Johnson, mantan wakil ketua Goldman Sachs yang kini menjadi anggota dewan direksi Nvidia.

Dua anggota lainnya adalah Stephen Neal, mantan CEO firma hukum Cooley, serta John Dabiri, profesor di California Institute of Technology (Caltech).

Pembentukan komite ini menjadi langkah tata kelola besar pertama Nvidia sejak pengunduran diri Huang.

Presiden AS Donald Trump menyambut positif pembentukan inisiatif keamanan nasional tersebut. Trump menilai langkah itu sebagai keputusan yang baik.